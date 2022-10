La chasse de Crypto Twitter pour le prochain altcoin 1000x est lancée | Cryptomonnaie

Les analystes surveillent Quant (QNT), Ethereum Name Service (ENS) et Maker (MKR) dans leur chasse au prochain altcoin 1000x.

Dans le marché baissier actuel, alors que la tendance des prix du Bitcoin reste indécise, les analystes ont identifié les tendances clés des altcoins qui ont un potentiel haussier.

La chasse au prochain 1000x altcoin est lancée alors que Bitcoin, Ethereum et les meilleurs altcoins luttent pour maintenir leurs bénéfices pour les détenteurs.

Les analystes de crypto Twitter recherchent le prochain 1000x altcoin et évaluent des hordes de jetons DeFi et d’altcoins. Sur la base de leur potentiel haussier, les analystes ont choisi Quant (QNT), Ethereum Name Service (ENS) et Maker (MKR).

Lisez aussi: Les baleines Shiba Inu ramassent 256 milliards de SHIB alors que les prix assistent à un renversement de tendance

Les trois meilleurs altcoins avec un potentiel haussier maximal

Sur la base de leurs rendements hebdomadaires et de leur futur potentiel haussier, Quant (QNT), Ethereum Name Service (ENS) et Maker (MKR) sont devenus les trois principaux altcoins. Quant (QNT) est un jeton Ethereum utilisé pour alimenter la marque de solutions logicielles d’entreprise Overledger de Quant Network. Cette firme vise à connecter les blockchains publiques et les réseaux privés.

Overledger a été conçu pour servir de passerelle à tout projet basé sur la blockchain pour accéder et se connecter à d’autres blockchains. QNT a généré des rendements de 77,5 % pour les détenteurs au cours des trente derniers jours et des gains de près de 6 % du jour au lendemain.

Ethereum Name Service (ENS), un système de nommage distribué, ouvert et extensible basé sur la blockchain Ethereum. ENS mappe des noms lisibles par l’homme comme abc.eth à des identifiants lisibles par machine.

ENS a généré des gains de 36,5% pour les détenteurs au cours des trente derniers jours, dans le marché baissier en cours. Malgré les inconvénients des principales crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum et Ripple, ENS a généré des bénéfices à deux chiffres pour les détenteurs.

Maker (MKR), une plate-forme de contrat intelligente construite sur la blockchain Ethereum vise à résoudre les problèmes de volatilité pour la crypto. MKR est un système bancaire blockchain de nouvelle génération qui permet des paiements internationaux rapides et des transactions peer-to-peer.

MKR a réalisé des gains de 47,5 % au cours des trente derniers jours. Offrir près de 50% de gains au cours des trente derniers jours a propulsé MKR en tête de liste des altcoins qui offrent des rendements massifs aux détenteurs dans un marché baissier.

La tendance des prix de Bitcoin est restée indécise alors que l’actif se maintient au-dessus du niveau de 19 000 $.