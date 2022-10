Prix ​​​​XRP: TapJets dépose un mémoire amicus en faveur du géant du paiement Ripple | Cryptomonnaie

TapJets, partenaire de Blockchain Expo of North America, a déposé un mémoire d’amicus en faveur de Ripple, affirmant que l’utilisation du XRP comme alternative au fiat doit être préservée.

Les analystes s’attendent à une baisse sous le niveau de 0,486 $, une invalidation de la thèse haussière sur l’altcoin, XRP.

Il y a un pic de pression de vente sur XRP alors que les baleines déplacent environ 572 millions de jetons XRP sur des échanges centralisés.

Quelques jours après l’approbation de la demande par le juge Analisa Torres, Tapjets, une société d’affrètement de jets privés, a déposé son mémoire d’amicus curiae soutenant la requête en jugement sommaire de Ripple contre le régulateur américain SEC.

La société Private Jet Charter soutient Ripple

TapJets, une société d’affrètement de jets privés et partenaire de Blockchain Expo of North America, a officiellement déposé son mémoire d’amicus curiae soutenant la requête en jugement sommaire de Ripple. Cela a renforcé le côté du géant du paiement dans sa lutte contre le régulateur américain, la Securities and Exchange Commission (SEC).

TapJets a appelé à préserver l’utilisation de XRP comme jeton alternatif fiat. Dans son mémoire, la société de jets privés note qu’à un moment où le système bancaire traditionnel ne fonctionne pas efficacement ou est hors service pendant les week-ends, XRP est une alternative nécessaire.

TapJets a commencé à accepter XRP pour la réservation de voyages en jet privé et les utilisateurs peuvent réserver instantanément leur voyage via des paiements en crypto-monnaie. Les utilisateurs sont confrontés à des retards sans précédent dans le système bancaire traditionnel et s’appuient sur les crypto-monnaies pour faire le travail, comme alternative fiat. Le dépôt TapJets prend en charge cette alternative et l’utilisation de XRP comme alternative à fiat.

La déclaration se lit comme suit :

TapJets appelle cela le « problème du vendredi soir », car les limitations de la monnaie fiduciaire et du système bancaire deviennent plus problématiques lorsqu’un voyageur souhaite réserver un voyage le week-end, comme le vendredi soir.

Il existe d’autres crypto-monnaies qui relèvent le même défi, mais XRP est efficace et offre des transactions moins chères, un temps de finalité plus court, par rapport à ses concurrents. TapJets s’appuie sur XRP et le considère comme une méthode de paiement fiable que bon nombre de ses clients préfèrent.

Sur la base des données d’un sondage Twitter de 2018, 43% des personnes interrogées ont préféré le XRP comme alternative fiduciaire aux autres. Le sondage a reçu un total de 57 054 votes alors que le sondage était en direct, avec une majorité écrasante, 43,9 % des votes étaient en faveur du XRP.

Mouvement des baleines et analyse des prix XRP

Les baleines ont déplacé 572 millions de jetons XRP sur les principaux échanges de crypto-monnaie, Binance, Coinbase et Huobi, entre autres. Ce mouvement de XRP indique un pic de pression de vente et une redistribution des soldes d’échange.

Les analystes sont convaincus que le XRP pourrait baisser en dessous du niveau de 0,486 $ et invalider la thèse haussière.