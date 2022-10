Prix ​​​​du Bitcoin: les analystes pensent que le BTC est roi, Robert Kiyosaki optimiste sur le Bitcoin | Cryptomonnaie

Robert Kiyosaki, entrepreneur millionnaire recommande l’or, l’argent et le Bitcoin au lieu de l’immobilier à 2,1 millions de followers sur Twitter.

Les analystes pensent qu’après la fusion réussie d’Ethereum, l’action sur les prix du Bitcoin restera probablement reine.

Les analystes prédisent une hausse de 25 % du prix du Bitcoin, BTC vise l’objectif de 24 000 $.

Le célèbre millionnaire et entrepreneur Robert Kiyosaki a dit à ses 2,1 millions d’abonnés de se tourner vers Bitcoin plutôt que vers l’immobilier. Les analystes pensent que l’action des prix de Bitcoin est la clé de l’écosystème crypto après la transition d’Ethereum vers la preuve de participation.

Lisez aussi: JUST IN: Elon Musk aurait fait l’objet d’une enquête pour conduite dans l’acquisition de Twitter

Pourquoi Robert Kiyosaki recommande Bitcoin

Robert Kiyosaki, l’auteur de Rich Dad Poor Dad et un entrepreneur millionnaire, a déclaré à ses 2,1 millions d’abonnés sur Twitter que Bitcoin est un meilleur investissement que l’immobilier. Kiyosaki pense que Bitcoin est devenu plus important maintenant, pendant la crise du chômage.

Kiyosaki s’est adressé à Twitter pour rappeler à la communauté commerciale le crash de l’économie américaine et mondiale, la mauvaise performance des actions et la hausse du taux de chômage. L’entrepreneur millionnaire a averti ses followers du crash à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée via ses tweets.

Pourquoi JE NE RECOMMANDE PLUS L’IMMOBILIER. Dans mon livre de 2022 Capitslist Manifesto, j’ai déclaré que Marxist a pris le contrôle des États-Unis lors des élections de 2020. Les marxistes augmenteront les impôts fonciers, imposeront des contrôles sur les loyers, car la hausse des taux d’intérêt diminue la valeur des propriétés. Je recommande l’or, l’argent, le Bitcoin. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) 15 octobre 2022

En plus de Bitcoin, Kiyosaki considère les actifs refuges en or et en argent susceptibles d’aider les gens à préserver leur richesse.

Kiyosaki aborde les raisons macroéconomiques de l’état actuel de l’économie et pense que le Bitcoin, l’argent et l’or sont la voie à suivre pour les investisseurs qui cherchent à préserver leur richesse et leurs revenus. Lorsque les fonds de pension américains ont commencé à parier sur Bitcoin, Kiyosaki l’a qualifié de « jeu ».

Bitcoin est roi après Ethereum Merge

Il y a une augmentation des nouvelles tendances dans divers altcoins, mais le contexte plus large est qu’une inflation élevée et persistante reste un problème aux États-Unis et dans le monde. La crise de la dette imminente rend même les tendances les plus fortes des prix de la cryptomonnaie soumises à des facteurs macro. Bitcoin est le plus grand actif par capitalisation boursière dans le marché baissier en cours.

Les analystes avertissent les traders d’une possibilité de forte baisse du prix du Bitcoin et recommandent de calculer la taille de l’investissement en fonction de leur propre appétit pour le risque. Le prix du bitcoin pourrait grimper de 25 % pour atteindre le niveau de 24 000 $ à court terme. PostyXBT, un analyste crypto et trader a évalué la tendance des prix du Bitcoin et a prédit un mouvement haussier du BTC.