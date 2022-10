Bitcoin devient la cible de cette cohorte après avoir capitulé pour la sixième fois de l’histoire | Cryptomonnaie

Se négociant à 19 200 $, Bitcoin est resté immobile pendant plus d’un mois d’affilée, minimisant les fenêtres de bénéfices.

Le ratio des pertes nettes non réalisées sur les bénéfices relatifs montre que BTC est toujours en capitulation grâce à un manque de récupération.

Les détenteurs à long terme pourraient profiter de cette opportunité pour accumuler du Bitcoin car c’est le moment idéal.

Bitcoin, qui régnait autrefois à 67 000 $, a du mal à clôturer même au-dessus de 20 000 $ avec succès aujourd’hui. La chute du marché de la cryptomonnaie a laissé les investisseurs aspirer à une sortie, mais la baisse des marchés mondiaux maintient également le marché de la cryptomonnaie sous contrôle.

Après l’échec de la reprise en septembre, Bitcoin est de retour aux plus bas qui pourraient soutenir un biais haussier.

Bitcoin capitule à nouveau

Selon le ratio Net Unrealized Profit/Loss (NUPL), Bitcoin est confortable dans la zone de capitulation, dans laquelle il est entré pour la deuxième fois cette année seulement. Le crash de juin était la première fois que BTC visitait ces creux, et il est récemment redescendu en août après que BTC soit passé de 23 000 $ à 19 000 $.

Cette année sera l’une des années les plus décevantes pour le marché de la cryptomonnaie en termes de bénéfices. Ce n’est pas seulement la deuxième capitulation de Bitcoin cette année, mais la sixième de toute son histoire de 12 ans.

Bitcoin NUPL

Habituellement, ce creux est un signe d’inversion de tendance, mais ce n’est plus une certitude étant donné la corrélation croissante de Bitcoin avec les marchés plus larges. Au mois dernier, la corrélation partagée entre le prix du BTC et l’indice S&P 500 s’élevait à 0,59, et la même chose avec le NASDAQ atteignait 0,62.

De plus, se négociant à 19 200 $ au moment de la rédaction, BTC n’a vu aucun changement dans son prix depuis plus d’un mois en raison du manque d’indices haussiers. En marchant juste au-dessus de la ligne de support critique de 18 600 $, BTC est toujours sous la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours ainsi que la SMA à 100 jours.

Tableau des prix Bitcoin sur 24 heures

Ce sont des indices en tant que tels qui montrent à quel point les investisseurs devront attendre encore longtemps pour récupérer leurs bénéfices.

Les détenteurs à long terme sont de retour

La seule cohorte qui peut certainement tirer le meilleur parti de cette situation est celle des titulaires à long terme (LTH). Selon le Reverse Risk, cette cohorte se situe juste en dessous de la zone idéale d’accumulation qui abrite l’indicateur depuis presque toute l’année.

Risque inverse Bitcoin

Pendant les périodes de confiance élevée et de prix bas, BTC présente un rapport risque/rendement attractif à investir, dont LTH peut bénéficier, à condition qu’il existe un potentiel de reprise. Comme mentionné ci-dessus, cela pourrait prendre du temps, mais comme la durée moyenne de détention d’un Bitcoin par les LTH est de trois ans, ils pourraient finir par s’accumuler.