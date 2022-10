Prédiction des prix Polkadot : viser des objectifs à court terme peut être problématique | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot est témoin d’un rejet proche du niveau moyen de 6,00 $, car deux indicateurs clés ont forgé une barrière.

Le prix DOT a chuté extrêmement sur le seul territoire mais a affiché une divergence haussière.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 8,83 $

Le prix de Polkadot peut être un graphique difficile à prévoir dans les jours à venir. Les techniques pointent toujours vers le sud sur des délais plus longs.

Le prix Polkadot est un graphique à court terme délicat.

Le prix de Polkadot a récemment affiché un comportement de marché volatil, le prix ayant ricoché entre 5,60 $ et 6,20 $ de manière imprévisible. Bien que le marché puisse poursuivre sa séquence volatile, le scalping du prix DOT pour les directions à court terme pourrait être problématique dans le grand schéma des choses.

Le prix Polkadot se vend actuellement aux enchères à 6,08. L’exponentiel de 8 jours (EMA) et le simple de 21 jours (SMA) ont formé des barrières de résistance près de 6,20 $. Le rejet intervient après l’impressionnant rallye de 10% du DOT en 24 heures suite au rapport US-Consumer Prix Index. Avant l’ascension, le DOT est tombé en territoire extrêmement survendu sur l’indice de force relative et a montré une divergence haussière avec les plus bas de septembre. Le signal haussier subtil a justifié l’entrée des premiers haussiers sur le marché et le rallye de 10% affiché.

Graphique DOT/USDT sur 12 heures

Le prix Polkadot a maintenant une décision à prendre. Les premiers traders ont peut-être déjà pris une partie ou la totalité des bénéfices, mais un pic supplémentaire vers la zone de congestion de 7,00 $ est une possibilité raisonnable. Cependant, s’il n’y a pas de support sous-jacent au niveau de 6,00 $, le pricer DOT pourrait retester les plus bas à 5,60 $ dans les prochains jours.

Le prix DOT est toujours bien dans les limites d’une tendance à la baisse basée sur plusieurs indicateurs confondants. L’invalidation de la tendance baissière pourrait se produire si les haussiers surmontaient le sommet de 8,83 $. Ce faisant, les traders pourraient mettre en place un nouveau test des niveaux de prix de 10 $, entraînant une augmentation de 88 % par rapport au prix actuel de Polkadot.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Polkadot, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security