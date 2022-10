2022 sera la plus grande année pour le piratage alors que les protocoles DeFi perdent 718 millions de dollars en 15 jours: Chainalysis | Cryptomonnaie

Selon Chainalysis, 2022 pourrait dépasser les pertes totales de 2021, qui s’élevaient à plus de 3,2 milliards de dollars.

Les ponts inter-chaînes sont les principales cibles cette année, les mêmes représentant 64 % des pertes totales cette année.

Récemment, Mango DAO a été piraté pour 100 millions de dollars, et son pirate se voit maintenant offrir 47 millions de dollars pour restituer le montant volé et obtenir l’immunité.

L’espace crypto, tout comme les marchés plus larges, a vu son barrage de failles et de failles de sécurité, que certaines personnes continuent d’exploiter même après 14 ans depuis sa création. En fait, au cours des deux derniers mois, l’intensité a augmenté au point où l’année 2022 pourrait recevoir la couronne pour le plus de pertes.

Plus de hacks sont en route

Selon une analyse de Chainalysis, le mois d’octobre est devenu le mois le plus important jamais enregistré en termes de piratage. Au cours des deux dernières semaines seulement, plus de 718 millions de dollars ont été volés dans 11 hacks différents, dont 4 ont eu lieu le même jour le 13 octobre.

Pertes mensuelles de 2022

Avec encore deux semaines à faire, octobre pourrait à lui seul établir de nouveaux records pour la plupart des pertes en un an. L’année dernière, le marché de la cryptomonnaie a fait face à environ 3,2 milliards de dollars de piratage sur une période de 12 mois. 2022 a déjà franchi 3 milliards de dollars de pertes en seulement dix mois et, à ce rythme, traversera très certainement les pertes de 2021 avant la fin de l’année.

Pertes annuelles au cours des sept dernières années

Fait intéressant, l’attention des pirates s’est déplacée davantage vers DeFi récemment, car c’est le marché le plus en plein essor, avec son propre ensemble de défauts. Les protocoles DeFi en sont encore à leurs balbutiements et mettront du temps à atteindre la perfection, où les failles de sécurité appartiendront au passé.

Au sein de DeFi également, un domaine particulier est ciblé. Comme expliqué par Chainalysis,

« Les ponts inter-chaînes restent une cible majeure pour les pirates, avec 3 ponts piratés ce mois-ci et près de 600 millions de dollars volés, représentant 82% des pertes ce mois-ci et 64% des pertes toute l’année. »

Le piratage le plus récent sur l’échange Mango Markets Solana DeFi témoigne de ces chiffres.

Mango DAO fait une offre

Plus tôt ce mardi, les Mango Markets ont connu un exploit où le pirate a réussi à voler plus de 100 millions de dollars.

Aujourd’hui, vendredi, Mango DAO a proposé une proposition dans laquelle le pirate a été invité à restituer 67 millions de dollars de jetons et à conserver 47 millions de dollars en échange. Mango DAO a également assuré qu’aucune accusation ne serait portée contre le pirate s’il coopère et accepte cette offre.

On ne sait pas encore si le pirate abandonnera 67 millions de dollars.