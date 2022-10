Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : une courte pression à retenir | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin montre les plus grandes liquidations depuis plus d’un mois.

Le prix d’Ethereum montre des signes d’un rallye sain de contre-tendance qui n’a pas atteint son apogée.

Le prix Ripple pourrait tester des niveaux de support inférieurs proches de 0,40 $.

La volatilité est entrée sur le marché de la cryptomonnaie, rendant les mouvements à court terme encore plus difficiles mais aussi gratifiants. Des niveaux clés ont été définis pour essayer d’évaluer le prochain grand mouvement.

Le prix du Bitcoin liquide les shorts

Le prix du bitcoin se négocie au milieu de la fourchette de 19 000 $, car la monnaie numérique peer-to-peer a été rejetée au niveau de 20 000 $ après une impressionnante course haussière courte de 10 %. La compression courte a été catalysée le jeudi 13 octobre, après que le BTC ait chuté de 10 % en moins de 4 heures après la publication des données de l’IPC américain de septembre qui étaient plus élevées que prévu. La nouvelle a incité les baissiers écartés à entrer sur le marché et finalement à acheter dans le piège de l’argent intelligent.

Selon l’analyste On-Chain College, le rallye de 10% a liquidé 31 millions de dollars de shorts en seulement une heure, le niveau de liquidation horaire le plus élevé depuis plus d’un mois.



@OnChainCollege

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 19 346 $. L’indice de force relative sur des périodes plus longues se situe dans le territoire de support d’une prochaine course haussière, mais il convient de noter que des périodes plus basses ont dépassé des conditions extrêmement survendues. L’indicateur est un geste anormal de futurs jours de marché plus volatils et imprévisibles.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de croisement sur 8 jours récemment rejetée à 19 400 $. Si les traders peuvent reconquérir cette barrière, un pic vers 20 400 $ pourrait se produire, entraînant une augmentation de 6 % par rapport au prix actuel du Bitcoin. Si les haussiers ne franchissent pas la barrière de 19 400 $, une nouvelle tentative à des niveaux de liquidité proches de 18 700 $ sera un résultat probable.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix d’Ethereum devrait grimper un peu plus haut

Le prix de l’Ethereum flotte sur des eaux dangereuses alors que la vente qui s’est produite jeudi a franchi les creux de septembre. Lors de la publication des données de l’IPC américain, le jeton de contrat intelligent décentralisé a diminué de 10 % avant de se propulser dans la zone des 1 300 $.

Ventes aux enchères de prix Ethereum à 1 305 $. Comme Bitcoin, les moyennes mobiles simples exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours agissent comme une résistance pour que le prix de l’ETH monte plus haut. Pourtant, l’indice de force relative a de la place pour grimper après l’impressionnante compression courte. De plus, aucune divergence récente ne suggère qu’une hausse saine est en jeu. Les traders qui s’accrochent aux shorts pourraient être davantage mis au défi dans les jours à venir.

Sur la base des données techniques, une hausse vers 1 370 $ a de bonnes chances de se produire. L’invalidation d’une poursuite de la thèse de contre-tendance reste intacte tant que le niveau de liquidité de 1 255 $ reste ininterrompu. Si les baissiers franchissent à nouveau ce niveau, les nouveaux plus bas à 1 190 $ seront menacés. L’ETH peut trouver un support proche de 1 100 $ ou même 1 050 $, ce qui entraîne une baisse de 17 % par rapport à la valeur marchande actuelle.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix de l’ondulation pourrait baisser

Le prix Ripple est en hausse de 3% le lendemain après avoir été témoin d’une augmentation de 7% suivie d’une frénésie de prise de bénéfices. Malgré la courte pression erratique de jeudi, l’indice de force relative (RSI) a fait un pas en avant vers le sud au cours des derniers jours. L’EMA de 8 jours offre également une résistance proche de 0,50 $.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,49 $. Après avoir dépassé les territoires de surachat plus tôt en septembre, le RSI n’a pas encore testé les limites de support inférieures, ce qui inciterait les haussiers écartés à entrer sur le marché en toute confiance. De plus, le volume reste faible par rapport à la précédente course haussière.

En combinant ces facteurs, le jeton de remise numérique a encore une chance de tester le niveau de 0,40 $ comme support. L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus du plus haut à 0,56 $. Si les haussiers atteignent ce niveau, une hausse vers 0,61 $ sera probablement en cours, entraînant une augmentation de 24 % par rapport au prix Ripple actuel.

Graphique XRP/USDT sur 4 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security