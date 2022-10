Le XRP devrait renverser la résistance de cinq mois mais reste vulnérable aux fluctuations de prix | Cryptomonnaie

XRP est devenu un moyen de paiement sur Enterix, une plateforme de billetterie roumaine, après avoir ajouté la prise en charge de Binance Pay.

Le XRP répète potentiellement un schéma baissier d’un an et demi, entraînant la survente de l’actif.

La volatilité du XRP est actuellement à son plus haut niveau depuis quatre mois, ce qui peut déclencher une oscillation des prix à la hausse.

Ripple est apparemment dans ses bons jours en ce moment car il trouve un développement positif sur plusieurs fronts. Le procès de la Securities and Exchange Commission (SEC) contre Ripple touche bientôt à sa fin ; le prix de son jeton XRP a récemment grimpé de plus de 65 %, et il a également élargi sa base d’utilisateurs comme moyen de paiement.

Le XRP fait des vagues en Roumanie

Dans un tweet vendredi, le responsable de Binance, CZ, a annoncé l’ajout de Binance Pay comme moyen de paiement sur Enterix. Avec la plus grande plateforme de billetterie de Roumanie prenant en charge Binance Pay, plus de 40 crypto-monnaies, dont XRP, Dogecoin et bien d’autres, peuvent être utilisées pour acheter des billets.

Parallèlement à cela, le prix du XRP a connu une assez bonne course, l’altcoin ayant enregistré une augmentation de 65,4 % au cours du mois dernier. Ramenant le prix à 0,49 $, la pression d’achat se refroidit, ce qui pourrait déclencher un schéma qui est le fléau du XRP depuis près de 18 mois maintenant.

Juste après avoir atteint la zone de surachat – au-dessus de 70,0 sur l’indice de force relative (RSI) – le RSI a commencé à descendre vers le seuil inférieur. Cela entraîne une pression de vente excessive et prend fin après environ trois mois.

Tableau des prix XRP sur 24 heures

Si le schéma se répète, XRP pourrait envisager une forte baisse des prix d’ici la fin de l’année, mais des facteurs haussiers tels que le jugement sommaire de décembre pourraient combattre les baissiers. Étant donné que le marché au sens large ne réagit pas négativement, XRP pourrait avoir la possibilité de changer de vitesse et de se rallier pour transformer la résistance de 0,58 $ en support.

Peut-il, cependant?

Au-delà de l’imprévisibilité des marchés mondiaux, la volatilité du XRP est extrêmement élevée en ce moment. Touchant des niveaux qui ont été observés pour la dernière fois en mai, le XRP est vulnérable aux fluctuations de prix, qui peuvent être dans les deux sens.

Volatilité XRP

Si les facteurs haussiers persistants se maintiennent, le swing pourrait potentiellement être à la hausse, fournissant un support à l’altcoin pour clôturer au-dessus de la résistance de 0,58 $.

Si les choses prennent le chemin inverse, le schéma d’un an et demi pourrait se répéter à nouveau.