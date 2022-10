L’action des prix du Polygon semble très discutable si elle a des jambes pour continuer | Cryptomonnaie

L’action des prix du Polygon se déplace de 15% entre le haut et le bas en deux jours de bourse.

Le prix MATIC imprime actuellement plus de 4% de gains mais semble respecter certaines contraintes.

Cela pourrait être la limite en ce qui concerne l’évolution des prix, car le fanion fixe des limites hautes et basses.

L’action des prix de Polygon (MATIC) a connu une période très volatile de 48 heures, car les chiffres de l’inflation américaine jeudi ont choqué le marché et n’ont pas brossé un joli tableau pour le reste du trimestre de l’année. Ce qui a suivi a cependant été à couper le souffle, car une reprise complète a conduit le prix de MATIC à clôturer avec une mince perte de 1 % au lieu des 8,5 % de son point bas. Bien que Polygon soit actuellement sur le devant de la scène, les turbulences sur les marchés s’accumulent à nouveau alors que le ministre des Finances britannique doit être limogé en même temps que la BoE met fin à son programme d’intervention obligataire pour stabiliser les marchés, tandis que lundi posera une grande question quant à la façon dont les marchés vont digérer et réagir à ces événements.

Le prix MATIC devrait plonger dans un trou noir lundi

L’action des prix du Polygon a eu une séance de négociation très violente et volatile ces deux derniers jours alors que l’action des prix a éclaté d’une formation de fanion sur le dos des chiffres de l’inflation américaine. Ensuite, un moment à couper le souffle sur les marchés s’est produit alors que la perte a été presque mais pas entièrement retracée. Ce matin, il n’y avait pas de place pour une baisse car l’action des prix s’est ouverte et ne s’est négociée qu’à la hausse depuis.

Le prix MATIC donne donc une impression très haussière, mais cela pourrait commencer à changer à l’approche de la session américaine, car le Royaume-Uni alimente à nouveau les marchés. Cette fois, le ministre des Finances est sur le point d’être évincé, aucun budget de remplacement n’est sur la table et la BoE est sur le point de mettre fin à son intervention sur le marché obligataire. Un effondrement pourrait se produire lundi avec l’action des prix MATIC ouverte à la baisse et à la recherche de 0,620 $ à la baisse, entraînant une perte de 23 %.

MATIC/USD Graphique journalier

De manière plus optimiste, si les marchés peuvent encore clôturer avec un bénéfice pour aujourd’hui, le fanion restera en place et commencera à consolider l’action des prix avec des hauts plus bas et des bas plus élevés. En fonction du prochain catalyseur, une cassure est prévue, et voyant que l’indice de force relative pointe vers le haut, le RSI pourrait faire grimper l’action des prix. Une cassure haussière pourrait aller jusqu’à 0,850 $ au cas où les traders pourraient casser au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge du fanion.