Mastercard inaugure une nouvelle ère : effectuez des paiements quotidiens avec des crypto-monnaies | Cryptomonnaie

Mastercard pense que les actifs numériques tels que les crypto-monnaies et les monnaies numériques des banques centrales ont le potentiel de transformer le système financier.

Mastercard se concentre sur les cartes cryptomonnaies et c’est le premier domaine à étendre et à déployer des services de paiement cryptomonnaie.

Le géant américain de la carte multinationale a défini cinq domaines dans lesquels les crypto-monnaies deviendront des méthodes de paiement quotidiennes.

Mastercard, l’une des plus grandes institutions financières des États-Unis, souhaite déployer des services de paiement cryptomonnaie à inclure dans la vie quotidienne des utilisateurs. Les paiements cryptomonnaies du géant américain devraient favoriser l’adoption généralisée des actifs numériques.

Mastercard se penche sur l’adoption massive de la crypto, du métaverse et des NFT

Mastercard, une multinationale américaine de services financiers dont le siège est à New York, a identifié cinq domaines cryptomonnaies clés sur lesquels elle travaille afin de « transformer les crypto-monnaies en un moyen de paiement quotidien ».

La possibilité de posséder et de dépenser des devises numériques pourrait bientôt être aussi transparente que les paiements par carte sans contact, a déclaré un dirigeant de la société. Mercredi, la société a annoncé qu’elle avait identifié cinq domaines de travail différents pour favoriser l’adoption et l’utilité quotidiennes de la cryptomonnaie.

Raj Dhamodharan, vice-président exécutif des actifs numériques et des produits Blockchain et des partenariats numériques chez Mastercard, aurait déclaré :

Actifs numériques comme les crypto-monnaies et les monnaies numériques de la banque centrale [CBDCs] ont le potentiel de transformer l’infrastructure du système financier.

Le premier des cinq domaines clés est celui des cartes cryptomonnaies et Mastercard a déjà déployé des dizaines de nouveaux programmes de cartes cryptomonnaies en 2022. En collaboration avec Gemini, Mastercard propose une carte de crédit avec des récompenses cryptomonnaies pour les utilisateurs basés aux États-Unis. En Europe, la première carte de débit crypto physique au monde a fait ses débuts et les utilisateurs argentins ont obtenu une carte prépayée grâce au partenariat de Mastercard avec Binance.

Le deuxième domaine clé est celui des services et le géant est un fournisseur de services de cybersécurité, d’identification numérique, de conseil et de banque ouverte à des dizaines de milliers d’institutions financières. La société se réjouit d’ajouter un support et des services pour les lecteurs de crypto et d’offrir des conseils dédiés à leur pratique.

Les paiements sont le troisième domaine dans lequel Mastercard s’est associée à une poignée d’entreprises de premier plan axées sur la cryptomonnaie, notamment Paxos, Circle, Evolve et Uphold, pour développer des moyens permettant aux utilisateurs de convertir rapidement leur crypto en fiat pour effectuer des paiements.

Le quatrième domaine du plan de Mastercard est axé sur la cryptomonnaie sur les réseaux commerciaux du géant et le plan est d’introduire des actifs numériques approuvés par Mastercard sur leurs réseaux.

Le métaverse et les NFT sont le cinquième domaine dans lequel Microsoft déploierait ses partenariats et étendrait le support à la croissance de l’écosystème. Dhamodharan a dit,