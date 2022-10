Comment vous positionner alors que le prix de Crypto.com rebondit avant le week-end | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com rebondit sur le support à 0,0958 $ à la suite d’un retracement de 24 %.

Le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % soutiendra le CRO en cas de recul soudain.

Une zone de congestion intense des vendeurs entre 0,1057 $ et 0,1083 $ pourrait invalider le passage prévu à 0,1250 $.

Le prix Crypto.com est prêt à regagner le terrain perdu depuis début octobre, surtout cette semaine. Une zone de congestion des acheteurs robuste à 0,1000 $ a empêché de nouvelles baisses qui auraient pu paralyser certains investisseurs. Avec une reprise en cours à 0,1040 $, le CRO doit s’installer au-dessus de sa résistance immédiate à 0,1070 $ pour cimenter la présence des haussiers sur le marché et propulser le jeton à un niveau supérieur – de préférence à 0,1250 $.

L’équipe Crypto.com annonce de nouvelles fonctionnalités pour Cronos Play

L’équipe de développement de Crypto.com a célébré une autre étape importante cette semaine après avoir ajouté de nouvelles fonctionnalités au jeu Play-to-Earn de la plateforme (P2E), Cronos Play. L’équipe a souligné via Twitter que le jeu comprend désormais une suite d’outils pour assurer des intégrations transparentes pour le développement Web3 sur Cronos Chain. Les utilisateurs peuvent accéder à la plate-forme de jeu remaniée en tant que plug-in sur le marché Unreal Engine.

Le développement au sein de l’écosystème Crypto.com a augmenté au cours de cet hiver crypto. La plupart des projets de cryptomonnaie ont recours à la création de nouvelles applications pendant que le marché saigne, une décision qui étend progressivement l’adoption avec de nouveaux utilitaires qui prennent vie.

Bien que les nouvelles fonctionnalités de Cronos Play n’aient pas d’impact direct sur la performance des prix, elles rendront le CRO attrayant pour les joueurs. À terme, une augmentation de la demande de CRO pourrait contribuer à maintenir une hausse des prix.

Le prix de Crypto.com est fixé pour un rebond progressif

Le rebond du prix de Crypto.com à partir de 0,1000 $ s’est arrêté après avoir effleuré le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % à 0,1070 $. Une correction mineure a immédiatement forcé le jeton d’échange natif à se réfugier au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % à 0,1028 $.

Graphique CRO/USD sur huit heures

Les prochaines sessions seront cruciales pour le prix de Crypto.com et pourraient décider de son résultat, qu’il soit haussier ou baissier. Une cassure au-dessus de 0,1070 $ est nécessaire pour renforcer l’emprise haussière sur le prix et soutenir le CRO pour un mouvement durable vers son plus récent sommet de septembre à 0,1250 $.

D’autre part, Crypto.com pivotera entre 0,1025 $ et 0,1070 $ si le support au niveau de 23,6 % de Fibonacci reste intact. Négocier en dessous de cela pourrait augmenter la pression de vente au milieu du danger que le CRO glisse nettement en dessous de 0,1000 $.