La résistance persiste à 1 350 $, mais ce modèle de graphique prévoit une variation de 11 % du prix d’Ethereum | Cryptomonnaie

Le fort rebond du prix d’Ethereum est de 1 328 $ mais se heurte directement à une résistance aiguë autour de 1 350 $.

Une configuration en double creux se confirmera probablement sur le graphique de quatre heures avant une cassure haussière à 1 496 $.

Les détenteurs de gros volumes doivent inverser positivement leur sentiment sur Ethereum pour maintenir une tendance haussière.

Le prix d’Ethereum vacille à 1 328 $ après avoir grimpé de 8,3 % au cours des dernières 24 heures. La deuxième plus grande crypto-monnaie a hâte de disperser une zone d’approvisionnement solide à 1 350 $, une décision qui pourrait la propulser à 1 496 $.

Le prix d’Ethereum se rapproche d’une cassure haussière ‘

Une configuration à double fond est apparue sur le graphique de quatre heures après que le support ait testé le jeton à 1 230 $ pour la deuxième fois depuis le 22 septembre. Cette configuration technique haussière conduit généralement à un renversement de tendance, offrant aux traders la possibilité de prendre des positions longues sur le prix des ETH. .

Il convient de mentionner que le modèle à double fond se forme après une tendance baissière prolongée, caractérisée par deux vallées – les fonds. Alors que le prix rebondit de la deuxième vallée, le prix Ethereum entame le processus d’inversion en validant une cassure haussière.

Graphique ETH/USD sur quatre heures

Un pic de volume est nécessaire pour déterminer la viabilité de la tendance haussière. Cependant, les traders doivent faire preuve de patience jusqu’à ce que le prix d’Ethereum dépasse la résistance de la ligne de cou avant d’activer les ordres d’achat.

Ethereum envisage un mouvement de 11,77 % à 1 496 $ par rapport au point de rupture à 1 350 $. Le SMA (Simple Moving Average) à 50 jours, rouge, et le SMA à 100 jours, bleu, soutiennent le prix Ethereum à 1 313 $ et 1 320 $, respectivement.

La position de l’indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) au-dessus de la ligne moyenne révèle un impact haussier croissant sur le prix Ethereum. Une forte demande derrière ETH est nécessaire pour une attaque réussie sur la zone d’approvisionnement à 1 350 $. Le chemin avec le moins de résistance restera à la hausse tant que le MACD maintiendra une divergence positive par rapport à la moyenne mobile.

Les baleines Ethereum freinent alors que la frénésie de vente se refroidit

Les données en chaîne de Glassnode pourraient bientôt brosser un tableau positif du prix d’Ethereum si les investisseurs détenant 1 000 jetons et plus cessent de vendre et redoublent d’efforts pour remplir leurs sacs. Le graphique ci-dessous montre 6 313 adresses dans cette cohorte, contre 6 516 le 15 septembre.

Nombre d’adresses Ethereum avec solde ≥ 1k

Si la courbe linéaire (bleue) dans le graphique ci-dessus fait basculer le gradient vers le haut, le prix d’Ethereum pourra respirer et tracer une voie de reprise. Néanmoins, les baleines doivent éviter le scepticisme quant au prix d’Ethereum pour maintenir une tendance à la hausse à 1 496 $ ou même à 2 000 $. En d’autres termes, la frénésie de vente auparavant dominante doit s’arrêter pour que le prix de l’ETH grimpe dans l’échelle.