Cours du bitcoin : un analyste prédit une évasion massive de la crypto, BTC à 10 000 $ ou 29 000 $ ? | Cryptomonnaie

La capitalisation boursière de la cryptomonnaie hors Bitcoin se maintient au-dessus du niveau de 518,92 milliards de dollars, alors que les analystes prédisent une cassure explosive.

Le prix du Bitcoin a montré des signes de résilience malgré la sixième semaine consécutive de baisse du S&P 500.

Les analystes évaluent si la cassure du prix du Bitcoin se situe vers le niveau de 10 000 $ ou de 29 000 $.

Justin Bennett, un analyste crypto a observé la tendance de la capitalisation boursière de la crypto hors Bitcoin et a prédit une évasion massive. L’analyste soutient qu’il reste indécis si Bitcoin atteindra le niveau de 10 000 $ ou de 29 000 $.

Le marché de la crypto se dirige vers une évasion massive – Rallye ou déclin ?

Justin Bennett, un trader Forex et analyste crypto de renommée internationale a évalué le graphique de la capitalisation boursière totale de la crypto à l’exclusion de Bitcoin et a prédit une évasion massive. Bennett pense que la période calme pour les crypto-monnaies est sur le point de se terminer et plus un marché tourne longtemps, plus l’évasion est explosive.

La prédiction de Bennett est basée sur la capitalisation boursière de l’altcoin qui oscille autour de 518,92 milliards de dollars au moment de la rédaction. L’analyste a demandé aux traders de se préparer à la cassure. On ne sait toujours pas si la cassure sera à la hausse ou à la baisse, mais Bitcoin a montré sa résilience en se maintenant au-dessus du niveau de 19 000 $ malgré la baisse du S&P 500.

Malgré la corrélation de Bitcoin avec le marché boursier américain, la crypto-monnaie est restée stable face à la baisse des cours des actions et à la hausse de l’inflation. Dans la dernière mise à jour du Federal Open Market Committee (FOMC) américain, le responsable de la politique monétaire a assuré que des taux d’intérêt plus élevés sont là pour rester. Cela implique que les commerçants resteraient prudents dans leur approche des actifs à risque comme le Bitcoin et les crypto-monnaies.

Prix ​​Bitcoin à 10 000 $ ou 29 000 $ ?

DonAlt, un analyste crypto pseudonyme connu pour ses prédictions précises a marqué les niveaux de prix clés pour Bitcoin, dans une nouvelle vidéo. Alors que l’analyste n’est pas sûr d’une hausse des prix du Bitcoin au niveau de 33 000 $, DonAlt pense que BTC pourrait soit atteindre la zone comprise entre 12 000 $ et 14 000 $, un objectif de prix commun pour les traders Bitcoin ou le niveau de 29 000 $.

Le niveau de 29 000 $ est considéré comme un point clé de la tendance des prix du Bitcoin, car l’actif diminuera à ce stade et DonAlt a révélé sa stratégie pour se débarrasser de ses avoirs en BTC ici.

Objectifs de prix Bitcoin de DonAlt