L’action des prix de Tezos pourrait voir sa perte hebdomadaire doublée sur le dos des données d’inflation aux États-Unis | Cryptomonnaie

L’action des prix de Tezos a chuté de 8% pour la semaine et pourrait voir les pertes s’aggraver.

Le prix du XTZ pourrait être encore plus critiqué au cas où l’inflation américaine resterait élevée.

Le risque est une baisse de 16% qui pourrait voir le prix de XTZ approcher 1,19 $ à la baisse.

L’action des prix de Tezos (XTZ) s’effondre fermement ce matin avant la publication des chiffres de l’inflation aux États-Unis cet après-midi, car les marchés présument qu’ils seront similaires aux données sur l’emploi de la semaine dernière. Si tel est le cas, une surprise à la hausse déclenchera la force du dollar au milieu d’une vague d’aversion au risque sur les craintes de récession induite par l’inflation. Ceci, à son tour, pourrait voir l’action des prix de Tezos s’effondrer et doubler ses pertes. Pour aggraver les choses, le plus bas de 2022 est en jeu, avec les plus bas de juin sous pression.

Le prix XTZ pourrait connaître de nouveaux plus bas pour l’année

L’action sur les prix de Tezos prend un coup dur cette semaine avec déjà une performance négative de 8%. Comme si cela ne suffisait pas, les chiffres de l’inflation américaine cet après-midi pourraient rendre l’accident de voiture complet, forçant l’action des prix XTZ encore plus bas. Si les chiffres de l’inflation s’avèrent être une surprise à la hausse et ne montrent aucun signe d’affaiblissement à nouveau, attendez-vous à ce que les traders réajustent leurs positions à la lumière de hausses de plus en plus longues de la Fed, d’un dollar plus ferme et, par conséquent, de cryptos plus faibles dont le prix est en dollars.

Le prix de XTZ tomberait en dessous du niveau de support mensuel S1 dans un tel scénario et chercherait le prochain support qui arriverait au plus bas de juin à 1,19 $. Bien que le risque soit élevé que ce niveau soit dépassé par un brusque mouvement de piqué, on s’attendrait à ce que les haussiers maintiennent une emprise de 1,15 $ et que le S2 mensuel déclenche un rebond. Ne vous attendez pas à ce que ce rebond contienne de bonnes cartes, car il ne sera là que pour laisser refroidir l’indice de force relative après avoir négocié une survente.

Graphique journalier XTZ/USD

Bien sûr, l’inverse est également possible. Comme les chiffres économiques sont très binaires, les marchés accueilleraient favorablement une forte baisse de l’inflation. Une telle baisse serait indiquée par une inflation américaine passant de 8,3 % à 6 % ou moins, par exemple. En fonction de l’ampleur de la chute, attendez-vous à voir une réaction similaire du dollar qui ferait un énorme pas en arrière et pourrait offrir au prix XTZ une hausse vers 1,40 $.