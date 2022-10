Le prix du bitcoin menace le support de 19 000 $ avant l’impression de l’IPC « la plus médiatisée » | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC 18 698 $) a commencé le 13 octobre avec des fluctuations classiques autour de 19 000 $ alors que les marchés se préparaient à des données macro cruciales.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Aucun signe de hausse avant les données clés des États-Unis

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montraient que la paire BTC/USD menaçait à la baisse au moment de la rédaction de cet article, avec des heures avant l’impression de l’indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis pour septembre.

Prévue à 6,5 % en glissement annuel selon une enquête de Bloomberg, l’inflation sous-jacente devrait perturber les marchés des actifs à risque en montrant un renversement potentiel des chiffres d’inflation précédemment en baisse.

L’IPC lui-même devrait diminuer légèrement à 8,1 % par rapport à ses précédents gains de 8,3 % en glissement annuel.

« Les marchés se vendent alors que les craintes montent en flèche pour CPI aujourd’hui », a écrit Michaël van de Poppe, PDG et fondateur de la société commerciale Eight, dans une nouvelle mise à jour Twitter :

Peut-être le point de données le plus médiatisé de l’année.

Connus comme une source de volatilité, les événements de l’IPC ont souvent déclenché des mouvements de prix inhabituels à court terme à la fois vers le haut et vers le bas, ceux-ci s’inversant fréquemment plusieurs fois pour piéger les transactions spéculatives opportunistes.

En analysant la composition du marché, la ressource de données Material Indicators, quant à elle, a observé que les baleines de Binance augmentaient les demandes suite aux chiffres de l’indice des prix à la production (PPI) supérieurs aux attentes la veille.

«Les baleines suppriment les prix avec ~ 20 millions de dollars de demandes essayant de remplir les offres. Le PPI est arrivé plus chaud que prévu. IPC et rapports de chômage demain à 8h30 HE. Les choses sont sur le point de devenir épicées », a-t-il résumé.

Un graphique ultérieur du carnet de commandes BTC/USD sur Binance a montré un groupe de résistance au-dessus du prix au comptant, avec un manque de support des acheteurs en place bien au-dessus de 18 500 $.

Graphique du carnet de commandes BTC/USD (Binance). Source : Indicateurs de matériaux/Twitter

Marché « en attente de résolution » d’une fourchette étroite

Comme Cointelegraph l’a rapporté, même au début de la journée CPI, Bitcoin était resté exceptionnellement calme.

Malgré l’imprévisibilité des marchés d’actifs à risque plus largement dans le climat actuel, la plus grande crypto-monnaie a réussi à maintenir la volatilité pratiquement inexistante.

Cela en soi suggérait qu’un changement violent se produirait, ont expliqué les analystes, considérant l’indice de volatilité historique Bitcoin (BVOL) comme preuve.

Ce jour-là, BVOL mesurait un peu moins de 23, parmi ses niveaux les plus bas jamais enregistrés et ceux observés seulement une poignée de fois au cours de la vie de Bitcoin.

« La gamme sur $ btc LTF est tellement supprimée, BVOL se prépare pour un grand mouvement », a averti le compte de trading populaire TMV Crypto ce jour-là.

TMV Crypto a ajouté que le marché était « bloqué » depuis plusieurs jours et « attendait aujourd’hui une résolution », se référant à la publication de l’IPC.

Indice de volatilité historique Bitcoin (BVOL) Graphique en bougies sur 1 jour. Source : TradingView