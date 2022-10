Où la hausse des prix WTRX, UNI et TAMA atteindra-t-elle alors que la flambée des prix se poursuit | Cryptomonnaie

Même si Bitcoin et de nombreux autres actifs cryptomonnaies ont le potentiel d’être utilisés comme « monnaie » électronique, ce n’est pas ainsi qu’ils ont été utilisés ou échangés jusqu’à présent. Les crypto-monnaies sont des classes d’actifs extrêmement volatiles au lieu d’être détenues en tant qu’investissements et se négocient principalement en corrélation avec d’autres actifs à haut risque comme les actions technologiques.

Lorsque les banques centrales ont commencé à relever les taux d’intérêt plus tôt en mai, il y a eu une baisse significative de la valeur du marché des actifs cryptomonnaies, ainsi qu’une baisse considérable de la valeur de la technologie et des actifs risqués, les investisseurs ayant fui pour économiser des actifs.

La plupart des crypto-monnaies ont été affectées par cette instabilité et cette fluctuation actuelles du marché de la cryptomonnaie. Dans cet article, nous discuterons des 3 principales crypto-monnaies qui ont été les plus touchées par cette flambée des prix.

Qu’est-ce qu’UNI ?

Le protocole Uniswap (UNI) est le plus récent challenger de crypto-monnaie à entrer dans la lutte pour la part de marché de la finance décentralisée (DeFi) dans l’écosystème Ethereum.

Pour la fourniture automatisée de liquidités, Uniswap est un protocole hautement décentralisé. Sur la blockchain Ethereum, UNI échange les exécutions ERC20 TOKEN. Il fonctionne à l’aide de licornes, permettant aux commerçants de commercer sans avoir à faire confiance à un intermédiaire.

Dans une certaine mesure, UNI a imité Ethereum. Avec une plate-forme qui a prospéré de manière indépendante, elle s’est avérée être un produit adapté au marché pour une infrastructure financière hautement décentralisée. UNI permet de partager l’appropriation communautaire et d’avoir une gouvernance diversifiée et engagée, qui finiront par orienter le protocole dans la bonne direction.

Prédiction de prix d’UNI

Uniswap est classé 34 en termes de capitalisation boursière et a un plafond de détention de 618 010 639 $. UNI, cependant, se négocie actuellement à 3,05 $ avec un volume de transactions sur 24 heures de 254 658 784 $. Cependant, Uniswap a commencé à se négocier à 1,03 $, mais a ensuite atteint un sommet historique de 8,40 $ deux jours après son lancement.

Le marché le plus actif actuellement est Uniswap v2. Cependant, plus de 8% de la valeur du jeton a été perdue la semaine dernière, mais les analystes affirment qu’il faut s’y attendre avant que le marché ne se consolide. À court terme, UNI ne semble pas être la meilleure option, mais à long terme, on s’attend à ce qu’elle se développe et montre des résultats prometteurs.

Qu’est-ce que TAMA ?

Depuis le 5 octobre, Tamadoge (TAMA), qui a augmenté de plus de 400 % au cours des sept derniers jours, semble attirer l’attention des investisseurs en crypto-monnaie. Le jeton meme est en ligne avec les poids lourds de la crypto-monnaie comme dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB), mais il tente de se différencier avec sa sélection de jeux crypto.

Tamadoge est une toute nouvelle plateforme de jeu pour gagner (P2E) qui vise à gagner du terrain sur un marché encombré. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres animaux de compagnie Tamadoge, les élever et s’engager dans des combats métavers avec eux.

Avec leurs animaux de compagnie, les investisseurs se disputeront la première place du classement mensuel. De plus, il a l’intention de développer des expériences de réalité augmentée (RA). Les animaux de compagnie Tamadoge sont décrits comme des jetons non fongibles (NFT), dont chacun est « frappé comme un bébé » et a ses propres avantages et inconvénients.

Au fur et à mesure que les utilisateurs leur donnent de la nourriture et interagissent avec eux, les animaux de compagnie NFT se développeront ensuite au fil du temps.

Prédiction de prix de TAMA

TAMA sera probablement la prochaine crypto-monnaie à décoller une fois qu’elle atteindra le marché libre et que les listes d’échange commenceront, car Tamadoge possède l’une des communautés les plus fortes de toutes les crypto-monnaies.

L’échange centralisé (CEX) OKX a actuellement une liste pour Tamadoge qui a été confirmée, et avec des plans pour un flux constant d’inscriptions, il est logique que cette liste continue de s’étendre au fil du temps. Le prix de TAMA est passé à 0,03 $ juste à partir de la prévente, et il augmentera probablement à nouveau une fois que le jeu play-to-earn (P2E) et le monde Metaverse seront sortis.

À l’avenir, Tamadoge s’imposera probablement comme l’une des meilleures pièces de mème disponibles d’ici 2025. Le projet aura eu trois ans pour s’établir et déployer toutes ses fonctionnalités prévues. Ainsi, non seulement TAMA est au sommet pour les investissements à court terme, mais également pour les investissements à long terme, et c’est certainement la pièce la plus performante de 2022.

Qu’est-ce que WTRX ?

La crypto-monnaie native de Tron s’appelle Tronix, également connue sous le nom de WTRX. Tron est une plate-forme basée sur la blockchain qui fournit à ses utilisateurs deux services principaux. L’un est le partage décentralisé de fichiers multimédias et d’autres documents.

L’une des principales plates-formes, et le concept a été bien accueilli, vise à décentraliser Internet et à permettre un partage de fichiers plus rapide entre les utilisateurs sans dépendre d’applications externes.

L’énorme potentiel de WTRX a été démontré en 2017 lorsque son offre initiale de pièces a levé plus de 60 millions de dollars. Malgré un plafond d’approvisionnement de 100 milliards de Tronix, contrairement aux crypto-monnaies bien connues comme Bitcoin et Ethereum, il n’y a pas de limite connue sur le nombre total de Tronix pouvant être achetés.

Prédiction de prix de WTRX

Selon une prédiction de prix TRON enveloppée de CryptoPredictions pour 2022, le jeton devrait terminer l’année à 0,109 $ avant de passer à 0,131 $ un an plus tard. Le site prévoit qu’il se situera entre 0,13 $ et 0,19 $ d’ici la fin de 2024, 0,17 $ d’ici la fin de 2025 et 0,186 $ d’ici la fin de 2026 avant d’atteindre son niveau actuel.

Le jeton devrait se négocier à 0,084 $ cette année et en moyenne à 0,13 $ en 2023. Le site prévoit qu’il passera à 0,18 $ d’ici 2024, et le prix TRON enveloppé sera de 0,27 $ d’ici 2025. Le score devrait atteindre 0,39 $ en 2026 et 0,57 $ en 2027.

Prédiction des prix de certaines autres crypto-monnaies affectées par la flambée des prix

Outre UNI, TAMA et WTRX, il existe également d’autres cryptos qui ont été affectés par la flambée des prix dans le monde de la cryptomonnaie. Discutons-en ci-dessous.

1. LUNC

Un écosystème algorithmique de pièces stables appelé Terra Luna ($LUNA) a été lancé en juillet 2019 et s’est écrasé en mai 2022, coûtant aux investisseurs plus de 60 milliards de dollars.

Le Luna Classic (LUNC) prend de l’ampleur depuis septembre alors que les investisseurs reviennent dans l’écosystème dans le but de rattraper le terrain perdu. LUNC a augmenté de plus de 70 % pour atteindre son prix actuel de 0,00031 $ après être tombé à un creux de 0,00018 $ en septembre.

En fait, LUNC a pu grimper de 590 % du plus bas d’août 2022 au plus haut de 0,00055 $ en septembre 2022. La principale cause de l’augmentation des prix a été l’annonce par Binance du lancement d’un plan visant à réduire l’offre de jetons de brûlant 1,2 % de chaque transaction LUNC.

2. Ondulation

À la fin de 2020, 0,50 $ était prévu, en supposant que les fractales sont correctes. D’une manière ou d’une autre, l’objectif a été atteint. Bien qu’il ne représente qu’une perte de 16 % par rapport aux prix cibles, il a tout de même couvert la majorité des prix attendus.

Selon les rumeurs, les prix du XRP évolueraient de manière explosive une fois que les commerçants et les investisseurs se précipiteraient pour faire des investissements. Il est logique que d’ici la fin de cette année, XRP atteindra la barre des 2,30 $.

De nombreux analystes prédisent que XRP sortira enfin de sa coquille pour atteindre un nouveau point de 2,50 $ sur la base de ses prix passés et de la performance de la devise au cours des deux dernières années.

Résumer

Même avec un marché fluctuant, beaucoup de gens font confiance aux crypto-monnaies. Après tout, le volume de trading de Binance sur 24 heures est de 18,84 milliards USD. Au cours de cette vague, TAMA semble être la meilleure pièce dans laquelle investir, suivie de près par WTRX.

Cet article est sponsorisé par FINIXIO