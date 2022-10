Prédiction du prix Dogecoin: La vérité sur l’investissement dans DOGE | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a perdu environ 92 % de sa valeur par rapport à son niveau record et se consolide actuellement.

Une cassure au-dessus de la ligne de tendance à la baisse pourrait entraîner un mouvement explosif à 0,089 $.

Cependant, une ventilation du niveau de support de 0,047 $ pourrait entraîner une forte correction.

Le prix Dogecoin a annulé tous les gains accumulés depuis le deuxième trimestre 2021. Ce revirement massif intervient alors que les marchés de la cryptomonnaie restent sensibles aux vendeurs et aux changements sur les marchés financiers traditionnels.

Le prix Dogecoin joue l’acte d’équilibre

Le prix du Dogecoin a atteint un sommet historique à 0,733 $ le 7 mai 2021 et a depuis chuté de 92 % pour former un plancher local à 0,0491 $ le 18 juin. Depuis lors, DOGE a commencé sa consolidation. Il est resté en dessous de l’obstacle de 0,089 $, se négociant latéralement et produisant des sommets égaux à ce niveau.

Relier les sommets inférieurs de la baisse de 92% décrit une ligne de tendance qui a empêché le prix du Dogecoin de sortir de sa tendance baissière à chaque tentative. Au cours de la consolidation actuelle, DOGE est coincé entre cette ligne de tendance et le niveau de support de 0,057 $.

Une poursuite de ce resserrement de fourchette se traduira bientôt par un mouvement explosif dans les deux sens. Tant que DOGE parvient à rester au-dessus du niveau de support de 0,0471 $, la résolution sera probablement haussière.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent acheter la crypto sur le thème du chien à prix réduit avant qu’elle n’échappe à la ligne de tendance à la baisse et balaie les sommets égaux susmentionnés formés à 0,089 $. Un scénario plus optimiste pour le prix Dogecoin inclurait un nouveau test du niveau de résistance de 0,109 $.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

Une vision pessimiste de DOGE

Cependant, les investisseurs doivent agir avec prudence lorsqu’ils accumulent DOGE, car une rupture de la structure de support de 0,0471 $ déclencherait probablement une forte vente à la baisse, poursuivant la tendance à la baisse établie.

Entre le dernier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021, le prix du Dogecoin a augmenté de 24 534 %. Au cours de cette montée explosive mais parabolique, DOGE a créé des inefficacités connues sous le nom d’écarts de juste valeur (FVG), qui sont des domaines où l’équilibre entre acheteurs et vendeurs s’est détraqué.

Souvent, ces écarts sont rééquilibrés au fur et à mesure que l’actif y revient. Par conséquent, une rupture de la prise de pied de 0,0471 $ pourrait déclencher une chute de 42 % pour retester la limite supérieure de la FVG, passant de 0,0267 $ à 0,0140 $. D’autre part, si le prix du Dogecoin marque la limite inférieure de ce déséquilibre, il constituerait une perte de 69 % et c’est probablement là que la baisse serait plafonnée.

Noter:

La vidéo ci-dessous parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, cependant, cela reste pertinent car il est susceptible d’influencer le prix du Dogecoin.