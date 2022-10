Prédiction du prix Dogecoin – DOGE ou IMPT atteindront-ils 0,10 pour la première fois en 2023 | Cryptomonnaie

Les gens craignent le commerce car la majorité des crypto-monnaies sont considérées comme peu fiables. Alors que le marché de la crypto-monnaie est peut-être en crise en ce moment, il existe des indicateurs prometteurs qu’il reprendra bientôt sa trajectoire ascendante. Bien que les principaux jetons soient actuellement assez éloignés de leurs sommets historiques, certaines crypto-monnaies alternatives se révèlent incroyablement prometteuses en renversant la tendance et en affichant des indications de croissance significatives à court terme.

Dogecoin (DOGE) et IMPT (IMPT) sont deux jetons qui sont sur le point de faire une percée positive sous peu. Dogecoin est une pièce de monnaie très connue, et elle a été bénéficiaire de plusieurs courses haussières dans le passé, souvent à des moments où les gens s’y attendent le moins. Cependant, au fur et à mesure que sa prévente progresse, IMPT, un jeton avec un cas d’utilisation plus sérieux, suscite beaucoup d’attention.

Chaque investisseur en crypto-monnaie recherche le prochain projet à décoller, mais localiser ces pièces insaisissables non découvertes peut être difficile. Heureusement, nous avons fait nos devoirs et produit ce guide utile de prédiction des prix. Cet article examinera de près le dernier jeton écologique, IMPT, et d’autres crypto-monnaies montrant des signaux haussiers. Nous fournirons un aperçu exclusif des jetons suivants et de leur avenir.

Lequel de ces jetons atteindra 0,10 en premier en 2023 ?

1. IMPT.

2. Tamadoge.

3. Dogecoin.

4. Solana .

5. Cardan.

IMPT : une crypto-monnaie aux multiples potentiels

La crypto-monnaie IMPT est un jeton natif pour la blockchain IMPT, comme cela est requis pour toutes les blockchains et les réseaux basés sur la blockchain. Le jeton est destiné à faciliter le fonctionnement du réseau blockchain, la crypto-monnaie étant utilisée pour la compensation et l’acquisition de crédits carbone NFT.

La prévente de jetons IMPT s’élève actuellement à plus d’un million de dollars après 72 heures de participation des investisseurs. Bien que le début des ventes par la plateforme de crédit carbone basée sur la blockchain arrive à un moment difficile pour le marché global de la crypto-monnaie, l’intérêt des investisseurs pour les jetons natifs ne semble pas être affecté. La prévente IMPT, qui a débuté le 3 octobre et est passée de 250 000 $ à 500 000 $ en moins de 48 heures, a franchi de nombreuses étapes. Il vient de lever plus de 1,5 million de dollars au cours des dernières heures. Avec un maximum de 600 millions et une valeur de 0,018 $, chaque jeton a été vendu pour environ 55 millions d’IMPT.

Si vous êtes intéressé par l’achat de crypto-monnaie IMPT, l’une de vos options est de vous inscrire à une prévente. Un autre choix consiste à entrer sur le marché libre et à l’acheter en bourse. La plate-forme blockchain prévoit de déployer ses contrats intelligents, NFT, première prévente, deuxième prévente, prototype de marché, communauté et efforts de marketing d’ici la fin de 2022. Le jeton devrait être mis en circulation et mis à disposition sur le marché par le fin juin de l’année prochaine.

Tamadoge

Tamadoge (TAMA), qui a augmenté de plus de 400 % au cours des sept derniers jours, semble attirer l’attention des spéculateurs de crypto-monnaie. Le jeton meme est dans la lignée des poids lourds de la crypto-monnaie comme Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB), mais il tente de se différencier avec sa sélection de jeux crypto. Son ascension actuelle résulte de la candidature de Tamadoge à Binance pour une éventuelle cotation. Il y a déjà eu des inscriptions pour TAMA sur des bourses importantes comme MEXC Global et OKX.

De plus, l’équipe s’est préparée à ces cotations en réservant 20% de l’offre totale de TAMA, soit 400 millions de jetons, pour la liquidité. Avec plus de 2,2 milliards de personnes jouant à des jeux mobiles, Tamadoge pourrait dépasser les autres jeux cryptomonnaies pour devenir le plus grand et le plus grand disponible.

Dogecoin

L’une des étapes les plus cruciales à franchir lors de la recherche des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir est d’examiner les performances historiques d’une crypto-monnaie.

Le prix du Dogecoin DOGE a évolué au fil du temps. Dogecoin a été l’un des premiers altcoins, existant avant l’idée des ICO (offre initiale de pièces).

Dogecoin, étant l’un des plus performants sur le marché de la crypto-monnaie l’année dernière, a culminé en mai 2021. Il s’agit d’une crypto-monnaie avec un potentiel de hausse sur le marché actuel. Il y a encore de nombreuses raisons d’être positif quant à l’avenir de Dogecoin, et les développeurs de la pièce sont impatients d’ajouter de nouveaux cas d’utilisation pour renforcer sa proposition de valeur.

Solana (SOL)

L’une des crypto-monnaies les plus connues de nos jours, Solana (SOL) gagne rapidement en popularité. L’introduction des NFT de Solana sur le marché grand public à la fin de 2021 et au début de 2022 a contribué à l’ascension fulgurante de la crypto-monnaie à l’époque.

Bien que Solana et d’autres crypto-monnaies se négocient actuellement à des prix bien inférieurs à leurs sommets historiques, investir dans Solana est un choix fantastique pour ceux qui cherchent à faire un investissement à long terme, car il est fiable, efficace et évolutif. SOL est désormais le neuvième jeton cryptomonnaie le plus précieux au monde en termes de valeur marchande, avec un volume de transactions sur 24 heures de 1,01 milliard de dollars et une capitalisation boursière de 15,06 milliards de dollars. Cela place SOL à la neuvième place parmi tous les jetons cryptomonnaies du monde.

Cardan

Enfin, Cardano est une autre crypto-monnaie qui devrait connaître une énorme flambée des prix d’ici 2023. Ses caractéristiques et ses avantages uniques la distinguent des autres crypto-monnaies. L’une des monnaies numériques qui a pu se tailler une place dans le top 10 par capitalisation boursière était Cardano (ADA). Cardano n’est pas seulement bien connu, mais est fréquemment cité comme l’un des actifs cryptomonnaies avec le taux de croissance le plus rapide.

Les investisseurs considèrent ADA comme un investissement fiable à long et à court terme. Ils ont estimé qu’en un an, Cardano pourrait atteindre 3,10 USD et en cinq ans, 10,46 USD. Après avoir observé les mouvements de Cardano pendant un an, les experts en crypto sont convaincus qu’il deviendra un actif de crypto-monnaie très haussier.

Dernières pensées

En raison de la nature intrinsèquement instable des crypto-monnaies, certains investisseurs potentiels peuvent hésiter et s’inquiéter de mettre leur argent sur le marché. Néanmoins, de nombreuses personnes sont devenues millionnaires grâce à des investissements cryptomonnaies alors que ces transactions sont extrêmement risquées. Dans la plupart des cas, vous devrez garder un œil attentif sur un jeton et suivre ses performances sur le marché des crypto-monnaies.

Cet article est sponsorisé par FINIXIO