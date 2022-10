Pourquoi le jeton SANTOS a chuté – Trois alternatives qui resteront stables | Cryptomonnaie

Santos FC, une équipe de football brésilienne avec un palmarès impressionnant de succès et de popularité dans son pays d’origine, s’est impliquée dans le monde de la crypto-monnaie. La décision a été prise à la fin de l’année dernière lorsqu’ils se sont inscrits pour faire partie du programme de jetons de fan de Binance – une décision qui permet aux fans qui possèdent des jetons SANTOS d’avoir leur mot à dire lorsque certains problèmes surviennent. Étant donné que le prix du jeton SANTOS a chuté de 13,43 % au cours des sept derniers jours, nous discuterons des perspectives de ce jeton, mais nous proposerons également trois alternatives qui ont le potentiel de rester stables.

Que se passe-t-il avec SANTOS ?

Les jetons SANTOS attirent l’attention des joueurs passionnés car, grâce à l’utilisation de jetons, les fans ont la possibilité de faire entendre leur voix. Par exemple, en juillet 2022, les détenteurs ont été invités par le Santo Sports Club à prendre une décision sur la chanson qui serait interprétée à la mi-temps lors d’un match de la liste de cette année. Les investisseurs peuvent également acheter diverses choses avec des NFT (jetons non fongibles), tels que des billets pour des matchs, ou même gagner des prix si la chance les sert – tout dépend du temps et de l’argent investis pour jouer correctement à ces jeux.

En ce qui concerne la position de SANTOS sur le marché, il est nécessaire d’en dire un peu plus sur ses performances passées. Connaître les performances passées d’une crypto-monnaie n’est pas toujours une indication des résultats futurs, mais savoir ce qui s’est passé dans ce cas peut vous aider à prendre une meilleure décision. Le premier jour de SANTOS sur le marché a été historique, avec des prix qui ont grimpé en flèche pour atteindre un sommet historique de 28,60 $ avant de chuter en dessous de 5 $ à la fin de l’année ! En ce qui concerne le prix aujourd’hui, il est de 14,28 $, et il y a eu une baisse de prix de 11,07% la semaine dernière, ce qui incite les investisseurs à rechercher une autre crypto-monnaie dans laquelle investir. En examinant la situation sur le marché, il y a sont trois bonnes alternatives pour le moment.

Les 3 meilleures alternatives à considérer

Il existe quelques alternatives SANTOS que les investisseurs devraient envisager. Bien que SANTOS puisse être une bonne option pendant une période plus stable, il en existe d’autres viables maintenant qui pourraient mieux fonctionner pour le moment. Voici trois alternatives à SANTOS que les investisseurs devraient explorer :

Tamadoge (TAMA). IMPT (IMPT). Coin Binance (BNB).

Dans le but de vous éclairer un peu sur chacune de ces options, nous nous assurerons d’inclure les informations les plus importantes qui pourraient vous intéresser.

1. Tamadoge (TAMA)

Tamadoge est une combinaison unique de différents éléments qui font un jeu innovant. Le jeton de la plate-forme, TAMA, a été entièrement audité par Solid Proof et KYC’d par CoinSniper, ce qui rend toute l’expérience 100 % sécurisée ! Le jeton TAMA a été impressionnant jusqu’à présent, avec ses débuts sur différents échanges notables comme OKX et LBank.

Le jeton se vend actuellement au taux de 0,03422 $ par pièce, mais on s’attend à ce que son prix augmente à l’avenir car il s’agit d’un jeton déflationniste, et on s’attend à ce que la combustion des jetons à 5 % commence très bientôt. Avec la collection NFT à venir et les nouvelles listes qui seront probablement annoncées bientôt, l’avenir s’annonce prometteur pour ce projet intéressant.

2. IMPT (IMPT)

Le projet IMPT est un nouvel écosystème de crédits carbone basé sur la blockchain qui relie les utilisateurs à d’importants projets environnementaux dans le monde entier. Les utilisateurs peuvent acheter des jetons en visitant son site Web officiel et en connectant leur portefeuille à la plateforme de prévente, leur permettant d’accéder à des réductions sur de futurs achats. Le réseau IMPT s’engage pour une croissance durable. Ils auditent soigneusement tous leurs projets soutenus et les classent en fonction de leur impact environnemental, en veillant à ce que chaque marque respecte les protocoles de certification mondiaux.

L’idée est qu’en investissant dans des jetons, vous pouvez échanger votre investissement contre des crédits carbone qui sont ensuite convertis et frappés en NFT. Les investisseurs pourront échanger ou rembourser leurs dettes tout en recevant des NFT. Il y a une prévente en cours au moment où nous parlons, et jusqu’à présent, 3,3 millions de dollars ont été collectés, ce qui est incroyable, surtout si l’on tient compte du fait que la prévente a commencé le 3 octobre.

3. Pièce Binance (BNB)

La pièce Binance, ou « BNB », est la crypto-monnaie de base de cet échange. La plate-forme permet aux commerçants de crypto et aux investisseurs de payer des frais avec elle ainsi que de négocier en utilisant ce jeton. Le Binance Coin est un jeton utilitaire qui a deux utilisations principales. Une utilisation de la pièce vous permet d’effectuer des transactions sur leur échange, tandis qu’un autre aspect consiste à y investir et à en tirer des bénéfices, tout en pouvant acheter des articles tels que des cartes-cadeaux ou payer des frais de voyage en ligne. Les transactions de BNB sur Binance sont effectuées instantanément, où les frais ne sont que de 0,1 %. Cela en fait un moyen rapide et bon marché d’acheter ou de vendre des pièces qui ne coûteront pas une fortune aux investisseurs.

Cet altcoin a utilisé la norme ERC-20 avant de passer à sa propre blockchain native en 2019, ce qui a conduit de nombreux experts à prédire que nous pourrions voir une autre augmentation assez tôt car il y a toujours un potentiel de croissance. Le prix du BNB est aujourd’hui de 272,24 $, et malgré la baisse de prix de 0,78 % au cours des dernières 24 heures, il reste le choix de nombreux investisseurs en raison de son utilité.

Conclusion

Bien que la valeur de SANTOS ait chuté ces derniers temps, il existe encore de nombreux jetons qui conserveront leur valeur. Malgré la situation difficile du marché, TAMA, IMPT et BNB sont tous d’excellents exemples d’altcoins avec un avenir prometteur. Avec un examen attentif, vous pouvez prendre la meilleure décision pour vous et votre portefeuille. Espérons que notre guide vous aidera à prendre la meilleure décision possible !

