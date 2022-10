Poursuite de la consolidation de l’exploitation minière BTC alors que Crusoe acquiert une société minière homologue | Cryptomonnaie

Au milieu des difficultés croissantes de Bitcoin (19 093 $ BTC) et de la rentabilité de l’exploitation minière, le mineur de Bitcoin basé au Colorado Crusoe Energy Systems a annoncé l’acquisition des actifs d’exploitation de l’opérateur minier portable BTC Great American Mining (GAM).

L’accord verra les opérations de GAM s’intégrer à celles de Crusoe, ajoutant plus de 10 mégawatts (MW) à sa production minière et environ 4 000 plates-formes de minage cryptomonnaie à circuit intégré spécifique à l’application (ASIC), augmentant la capacité de Crusoe d’environ 9 % selon la société.

GAM construit et déploie des installations minières portables BTC – des conteneurs montés sur remorque de véhicule enfermés avec des mineurs ASIC – dans le but d’aider les sociétés pétrolières et gazières à tirer parti du gaz naturel échoué ou autrement gaspillé en l’utilisant pour alimenter l’installation afin d’exploiter le BTC.

Crusoe aura environ 125 de ces conteneurs alimentés au gaz résiduel déployés et opérationnels après l’acquisition, ce qui, selon lui, pourrait réduire les émissions annuelles d’équivalent CO2 d’environ 170 000 voitures.

La consolidation de ces deux opérations minières intervient alors que le secteur fait face à la pression des marchés traditionnels et de la cryptomonnaie, ainsi qu’à une difficulté d’extraction de BTC sans précédent, ce qui affecte négativement la rentabilité des mineurs.

Markus Thielen, responsable de la stratégie pour la plate-forme de services d’actifs numériques Matrixport, a déclaré à Cointelegraph que la majorité du hashrate minier déplacé vers les États-Unis au cours des deux dernières années avait des « conséquences importantes » sur la façon dont l’industrie était positionnée dans le ralentissement économique plus large.

« Environ 20 sociétés minières Bitcoin ont levé des capitaux supplémentaires par le biais d’introductions en bourse où les actionnaires ont exigé une forte corrélation avec le prix sous-jacent du Bitcoin », a-t-il déclaré, expliquant que les commandes de nouvelles machines minières avaient été passées un an à l’avance, ce qui devrait être mis en ligne au troisième trimestre. de 2022.

Le résultat a été que les sociétés minières ont acheté du Bitcoin directement sur le marché à des coûts plus élevés que leurs opérations minières et ont été négativement exposées à de nouveaux investissements en capital car elles ont passé des commandes d’équipement un an à l’avance.

Alors que les mineurs attendaient l’équipement, certains ont vendu des parties importantes de leurs réserves de BTC pour récupérer les dépenses, mais Thielen dit que « cela n’a pas été suffisant » et s’attend à une « restructuration pure et simple de l’industrie ».

Les mineurs de crypto tels que CleanSpark se sont déjà montrés intéressés à acquérir des actifs bon marché dans des conditions de marché difficiles, en achetant plus de 1 000 plates-formes minières ASIC à un « prix considérablement réduit » en juillet et 1 800 plates-formes Antminer S19 XP le mois précédent.

En septembre, CleanSpark a acheté une installation de 33 millions de dollars aux États-Unis au mineur australien Mawson, dépensant 9,5 millions de dollars supplémentaires pour acheter les 6 468 plates-formes minières ASIC de l’entreprise.

La hausse des coûts de l’énergie et le marché baissier de la cryptomonnaie ont poussé la société d’hébergement minier Compute North à déposer le bilan du chapitre 11 en septembre, la société devant 500 millions de dollars à 200 créanciers dont les actifs valaient entre 100 et 500 millions de dollars.