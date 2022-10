Le prix de Crypto.com continue de baisser malgré des progrès fondamentaux haussiers | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com oscille actuellement au-dessus de creux égaux formés à 0,0985 $ après une tendance à la baisse de 89 %.

Les investisseurs peuvent s’attendre à un balayage des creux égaux à 0,0985 $ suivi d’un nouveau test du niveau de support de 0,0922 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,0922 $ invalidera la thèse haussière du CRO.

Le prix de Crypto.com montre peu de réponse aux développements fondamentaux qui entourent l’entreprise. Cette absence de réponse peut être attribuée aux conditions actuelles du marché, qui sont largement baissières et ce depuis près d’un an.

Cependant, la plate-forme de crypto-monnaie, Crypto.com a investi 145 millions de dollars en France pour « soutenir la mise en place de ses opérations de marché, y compris un siège régional à Paris ». La société a également indiqué qu’elle embaucherait des talents locaux pour montrer son engagement à long terme envers la France.

Le jeton CRO, en revanche, ne semble pas bien se porter car sa valeur continue de chuter.

Le prix de Crypto.com a besoin de quelques ajustements supplémentaires

Le prix de Crypto.com a perdu 89 % de sa valeur par rapport à son sommet historique de 0,954 $. Cette tendance baissière massive est conforme aux perspectives générales du marché. Mais dernièrement, cette tendance baissière s’est ralentie, entraînant une consolidation.

Alors que le CRO oscille autour de 0,1000 $, les investisseurs doivent porter une attention particulière aux creux égaux en dessous à 0,0985 $ et au niveau de support à 0,0922 $. Le prix de Crypto.com continuera de produire des creux plus bas et de retester ces niveaux dans un avenir proche, tandis que l’indice de force relative (RSI) a produit des creux plus élevés.

Ce mouvement entre le prix et les bas du RSI qui s’éloignent l’un de l’autre est appelé une divergence haussière et conduit souvent à une explosion de la valeur de l’actif sous-jacent, qui est le prix de Crypto.com dans ce cas.

Par conséquent, les investisseurs doivent s’attendre à ce qu’un nouveau test de 0,0922 $ soit suivi d’une montée rapide à 0,1250 $, constituant une ascension de 25 %.

Graphique CRO/USDT sur 1 jour

D’autre part, si le prix de Crypto.com ne parvient pas à rester au-dessus du niveau de support de 0,0922 $, cela invalidera la possibilité d’un renversement ou d’un rebond. Ce développement pourrait encore faire chuter le CRO à 0,0804 $.

Noter:

La vidéo jointe ci-dessous parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, cependant, cela reste pertinent car il est susceptible d’influencer le prix de Crypto.com.