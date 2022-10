Le prix d’Ethereum Classic pourrait chuter à 14 $ si ce support cède | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum Classic affiche une tendance baissière continue depuis le 14 août.

Cette vente pourrait s’accélérer jusqu’à ce que l’ETC atteigne 14 $ sur la ventilation du niveau de support de 22,92 $.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 29,58 $ invalidera les perspectives baissières.

Le prix d’Ethereum Classic a connu une vente massive qui a réduit sa valeur de moitié en seulement deux mois. ETC pourrait déclencher une autre chute si ce développement se poursuit et casse un niveau de support immédiat.

Prix ​​​​Ethereum Classic à bout de ressources

Le prix Ethereum Classic a commencé son rallye de 242% le 13 juillet et a créé un sommet local à 45,81 $ un mois plus tard. Cette montée parabolique était un exploit incroyable, mais les détenteurs ont commencé à enregistrer des bénéfices, déclenchant une tendance à la baisse.

Jusqu’à présent, le prix d’Ethereum Classic a perdu environ 50 % et oscille actuellement autour du niveau de retracement de Fibonacci de 70,5 % à 22,92 $. Ici, une zone de support s’étend de 23,35 $ à 22,92 $ et est la seule chose qui empêche ETC de glisser plus bas.

Une ventilation de ce niveau pourrait déclencher une autre vente de 37% qui sera utile pour rééquilibrer l’écart de juste valeur (FVG), passant de 22,15 $ à 14,37 $. Cependant, les acteurs du marché doivent noter que ce scénario baissier dépend de la cassure du prix Ethereum Classic en dessous de la zone de support susmentionnée.

Graphique ETC/USDT sur 1 jour

Si le prix d’Ethereum Classic ne tombe pas en dessous de la zone de support de 23,35 $ à 22,92 $, cela indiquerait que les acheteurs mis à l’écart achètent ETC à un prix réduit et contestent la pression de vente entrante.

Dans ce cas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix d’Ethereum Classic cesse de baisser et potentiellement s’inverse si la pression d’achat est supérieure à la pression de vente. Si ETC transforme l’obstacle de 29,58 $ en un plancher de support, cela invalidera la thèse baissière et catalysera potentiellement une montée à 30,87 $.

Noter:

La vidéo ci-jointe parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, cependant, cela reste pertinent car il est susceptible d’influencer le prix d’Ethereum Classic.