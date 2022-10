First Mover Asia : Combien y a-t-il d’utilisateurs du métaverse ? Les chiffres sont discutables et décourageants | Cryptomonnaie

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Le bitcoin a légèrement augmenté dans un contexte de négociation tiède alors que les investisseurs attendent le prochain indice des prix à la consommation – non pas qu’il présentera probablement des surprises.

Insights : les entreprises du métaverse aimeraient que vous pensiez qu’elles ont construit des suivis importants, mais les données suggèrent que c’est loin d’être le cas.

Des prix

Indice du marché CoinDesk (CMI) : 939,17 +0,1 %

Bitcoin (BTC) : 19 117 $ + 0,4 %

Éther (ETH) : 1 294 $ + 1,0 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 577,03 −0,3 %

Or : 1 679 $ l’once troy + 0,0 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,90 % −0,04

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Les sons continus du silence de Bitcoin

De James Rubin

La vie tranquille de Bitcoin a continué.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à un peu plus de 19 100 $, à peu près stable au cours des dernières 24 heures alors que les investisseurs attendaient la publication jeudi du prochain indice des prix à la consommation (IPC) américain. Sauf imprévu, l’IPC devrait afficher une légère baisse, mais à peine suffisante pour détourner la banque centrale américaine de son agressivité monétaire actuelle. BTC est resté dans la fourchette pendant des semaines, largement entre 19 000 et 21 000 dollars, bien qu’il soit brièvement tombé sous le support inférieur mercredi. Le volume des transactions est resté tiède, tombant régulièrement en dessous des moyennes sur 20 jours.

« Rien ne se passe aujourd’hui, a déclaré Bodhi Pinkner, analyste de recherche à la société de services financiers Arca, spécialisée dans la cryptomonnaie, à CoinDesk. « Les marchés ont légèrement augmenté. »

Pinkner a ajouté: « Des volumes de transactions très, très faibles dans tout l’espace. Nous avons été coincés dans une fourchette. »

Ether, la deuxième plus grande crypto en valeur marchande, a récemment changé de mains en dessous de 1 300 $, à peu près là où elle se situait une grande partie de mercredi, mais en hausse d’environ 1 % par rapport à mardi, à la même heure. Les autres principaux cryptos étaient pour la plupart stables, bien que SUSHI ait récemment chuté de plus de 5 %, tandis que TRON a augmenté de plus de 1 %. Le CoinDesk Market Index (CMI), un indice de marché général qui mesure la performance d’un panier de crypto-monnaies, était stable.

Actions

Les actions ont jeté leurs deux premiers jours prometteurs d’octobre plus loin dans le rétroviseur alors que le Nasdaq à forte composante technologique, le S&P 500, qui a une forte composante technologique, et le Dow Jones Industrial Average ont prolongé leurs séquences de pertes actuelles à six jours. Les marchés ont grignoté nerveusement une hausse de 0,4 % de l’indice des prix à la production en septembre, un signe décourageant après la légère baisse du mois précédent.

Les observateurs de l’IPC s’attendent à ce que la dernière lecture reste au-dessus de 8% avec une inflation sous-jacente, qui élimine l’impact de la volatilité des prix des aliments et de l’énergie, atteignant 6,5%, un sommet en quatre décennies. L’augmentation renforcerait l’argument déjà déterminé de la Réserve fédérale pour poursuivre son régime récent de fortes hausses des taux d’intérêt, décourageant les investisseurs déjà capricieux d’actifs plus risqués.

Lors d’une discussion sur scène mercredi lors de l’assemblée annuelle du Fonds monétaire international, la directrice générale de l’organisation, Kristalina Georgieva, a déclaré que les banques centrales devraient s’abstenir d’intervenir sur les devises, suggérant plutôt qu’elles utilisent les hausses de taux d’intérêt comme l’outil préféré pour lutter contre le change. faiblesse face au dollar. « Ne gaspillez pas vos réserves pour protéger votre monnaie », a déclaré Georgieva

Pinkner d’Arca a noté une tendance à la baisse de la corrélation entre les crypto-monnaies et les autres actifs à risque « au cours des deux derniers mois ». économies et principalement au bitcoin en tant qu’actif refuge non souverain, et il est possible que le catalyseur soit imprévu ou qu’il n’y ait tout simplement pas de catalyseur, et nous restons corrélés aux actifs à risque. »

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Gala GALA +3,5% Divertissement À pois POINT +2,3% Plate-forme de contrat intelligente Stellar XLM +1,7% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Cardan ADA −0,4 % Plate-forme de contrat intelligente Décentralisé MANA −0,1 % Divertissement Dogecoin DOGE −0,1 % Devise

Connaissances

Le métaverse a du mal à s’imposer

Par Sam Reynolds

Le métaverse a besoin d’un recensement. Quelques-uns ont essayé, mais jusqu’à présent, personne ne peut être d’accord sur les conclusions des enquêteurs.

Horizon Worlds, comme Decentraland et le métaverse dans son ensemble, n’est pas aussi populaire que ce que Mark Zuckerberg ou les détenteurs de jetons Metaverse veulent que vous pensiez. Le problème est dans les chiffres.

Plus tôt ce mois-ci, The Verge a rapporté que le réseau social VR de Meta, Horizon Worlds, est tellement bourré de bugs que même ses développeurs ne l’utilisent pas beaucoup.

« Mais actuellement, les commentaires de nos créateurs, utilisateurs, testeurs et de beaucoup d’entre nous dans l’équipe indiquent que le poids total des coupures de papier, des problèmes de stabilité et des bugs rend trop difficile pour notre communauté de découvrir la magie d’Horizon », a déclaré le vice-président de Meta. de Metaverse, Vishal Shah, a écrit dans une note obtenue par The Verge. « En termes simples, pour qu’une expérience devienne agréable et rémanente, elle doit d’abord être utilisable et bien conçue. »

Meta affirme qu’Horizon Worlds compte 300 000 inscriptions, mais rien n’indique combien d’utilisateurs actifs.

Un proxy pourrait impliquer d’examiner la population des groupes Facebook associés : la page officielle Horizon Worlds compte 31 644 abonnés, tandis qu’un groupe communautaire Facebook officiel Horizon Worlds compte 28 200 membres. Supposons qu’il y ait beaucoup de chevauchement, ce qui indique que le nombre le plus élevé correspond au marché adressable total.

Si nous voulons comprendre le marché disponible utilisable, nous devons examiner la base d’installation des casques de réalité virtuelle.

(Enquête sur le matériel Steam/Steampowered.com)

Le magasin de jeux numériques Steam – un incontournable pour tout joueur sur PC – affirme que 2% de ses 132 millions d’utilisateurs actifs mensuels ont un casque VR. Sur ces deux millions, 64 % utilisent les casques Oculus de Meta, ce qui porte la base d’installation à 1,28 million.

Donc, dans cet esprit, même si le chiffre de 300 000 de Meta est correct, cela indique seulement que 23 % de sa base d’installation VR utilise ce que Meta pense être l’avenir de l’entreprise. Mais c’est le meilleur scénario, le nombre le plus réaliste est plus proche de 31 644, ce qui indiquerait qu’environ 2 % de la base d’installation VR utilise Horizon Worlds comme prévu par Meta.

Mathématiques floues de Decentraland

Mais qu’en est-il de Decentraland ? Il y a eu une certaine folie MANA plus tôt cette semaine lorsque CoinDesk, citant les chiffres de DappRadar, a signalé qu’il s’agissait d’un monde solitaire avec 38 personnes dans l’écosystème de 1,3 milliard de dollars.

Le numéro de DappRadar repose sur l’analyse des contrats intelligents de Decentraland avec lesquels on interagit. Decentraland HQ dit qu’il ne regarde pas l’ensemble du tableau et seulement une poignée des centaines de contrats intelligents disponibles.

Decentraland, au lieu de cela, propose ses propres ensembles de chiffres via son portail DCL-Metrics qui indique qu’il y a eu environ 7000 utilisateurs uniques au cours des dernières 24 heures visitant quelque 6900 colis virtuels.

La validité de ces chiffres commence à se dissoudre une fois que vous les examinez de plus près. Leurs données montrent qu’il existe également des dizaines d ‘«utilisateurs de marathon» qui ont passé la majeure partie de la journée à Decentraland.

Utilisateurs de Marathon (https://dcl-metrics.com/)

Il existe également une autre liste d’utilisateurs – qui ne semblent pas se chevaucher – qui ont visité des centaines de colis au cours de la journée.

De toute évidence, il y a des bots parmi nous.

Peut-être que le nombre le plus réaliste de DCL-Metrics pourrait être trouvé dans les utilisateurs actifs quotidiens de la maison ICE Poker, qui, selon elle, est un peu moins de 3000. C’est peut-être là que se trouve la population réelle de Decentraland car ICE Poker a une base de joueurs réelle et documentée. .

Il y a deux autres étoiles dans le ciel des données qui peuvent nous aider à trianguler une position.

Sur Github, Decentraland exécute quelque chose appelé Catalyst Monitor, un outil de suivi de la charge sur chacun de ses serveurs qu’il appelle des catalyseurs.

(https://decentraland.github.io/catalyst-monitor/)

Le décompte des serveurs montre qu’il y a 518 utilisateurs au total sur la plate-forme à la fin de mercredi après-midi, heure de l’Asie.

Ce nombre se rapproche de l’effectif de 457 que Nansen estime sur son outil Entity Billboard. Nansen tient à souligner que cet outil est très bien en version bêta et ne suit que 72 des contrats intelligents utilisés par Decentraland.

Dans le même temps, il existe 269 698 détenteurs uniques de jetons MANA. Même si nous utilisons certains des meilleurs chiffres du nombre de maisons de poker d’ICE de 3000 comme indicateur de la population active totale de Decentraland (ce serait le meilleur scénario, de manière réaliste, le nombre est plus proche de ce que Catalyst et Nansen fournissent), cela indique seulement 1% des détenteurs de jetons MANA sont utilisateurs de la plateforme.

Pas exactement un cas haussier pour Decentraland et le Metaverse en général.

Mais nous avons eu tout cela il y a dix ans avec Second Life. Qui avait de meilleurs graphismes, un gameplay plus fluide et une communauté réelle – pas des détenteurs de jetons qui pompent leurs sacs en essayant de vous faire croire que c’est l’avenir d’Internet.

Événements importants

20 h 30 HKT/SGT (12 h 30 UTC) Rapport sur l’indice des prix à la consommation des États-Unis

21h30 H1HKT/SGT (13h30 UTC) Celsius Réunion du Comité des créanciers chirographaires

Devcon Bogota 2022