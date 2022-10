Blockchain.com obtient le feu vert réglementaire de la banque centrale de Singapour | Cryptomonnaie

Blockchain.com devient le deuxième échange de crypto en deux jours à recevoir l’approbation préliminaire pour fournir des services de crypto au sein du hub de crypto en pleine croissance.

L’échange de crypto Blockchain.com est devenu la dernière société de crypto à obtenir l’approbation préliminaire de la banque centrale de Singapour pour fournir des services de jeton de paiement numérique dans la cité-état.

L’approbation réglementaire de Blockchain.com suit de près Coinbase, qui a révélé qu’elle avait reçu la même approbation « en principe » de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) le 11 octobre.

S’il est officiellement approuvé, Blockchain.com rejoindra des entreprises déjà agréées pour les services de jetons de paiement numériques, notamment les échanges cryptomonnaies DBS Vickers et Independent Reserve, le fournisseur de solutions de paiement numérique FOMO Pay et l’application de paiement compatible avec les cryptomonnaies Revolut, entre autres.

Le PDG et co-fondateur de Blockchain.com, Peter Smith, a félicité les régulateurs du pays pour avoir créé un « processus réglementaire transparent » pour favoriser l’innovation, déclarant :

Ce n’est pas la première entreprise à faire une référence positive à l’environnement réglementaire simple à Singapour pour les entreprises de cryptomonnaie.

Récemment, le co-fondateur et président de la plateforme d’actifs numériques Anchorage Digital, Diogo Mónica, a souligné le solide environnement réglementaire de Singapour et l’émergence d’un hub de cryptomonnaie comme sa motivation à choisir la cité-État comme «point de saut» vers les marchés asiatiques.

Mónica a également souligné en revanche le manque de clarté réglementaire aux États-Unis comme un problème majeur, suggérant que même si une entreprise comprend quelles règles régissent un actif, il peut être difficile de déterminer avec lequel des 15 régulateurs elle doit s’engager.

En août 2021, la réserve indépendante d’échange de crypto a été l’un des premiers des 170 concurrents mondiaux à recevoir l’approbation préliminaire pour la licence DPT.

Le PDG Adrian Przelozny a également fait une référence positive à la transparence de l’environnement réglementaire de Singapour, notant à l’époque :

Un environnement bien réglementé profitera à la fois aux investisseurs et aux parties prenantes de l’industrie de la cryptomonnaie. Avec des règles sur mesure pour l’industrie de la cryptomonnaie, Singapour a actuellement les exigences de licence les plus claires et les plus détaillées de toutes les juridictions d’Asie