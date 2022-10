Georgieva du FMI avertit les banques centrales de thésauriser les réserves et de suivre les hausses de la Fed | Cryptomonnaie

Les commentaires du responsable pourraient être pertinents pour les commerçants de bitcoins, car la plus grande crypto-monnaie s’est avérée être corrélée à la force du dollar sur les marchés des changes.

Washington DC – Le chef du Fonds monétaire international a déclaré mercredi que les banques centrales devraient s’abstenir d’intervenir sur les devises, suggérant plutôt qu’elles utilisent les hausses de taux d’intérêt comme outil privilégié pour lutter contre la faiblesse des changes par rapport au dollar.

« Ne gaspillez pas vos réserves pour protéger votre monnaie », a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, lors d’une discussion sur scène lors de la réunion annuelle de l’organisation à Washington DC « Lorsque votre monnaie se déprécie à cause de cette inadéquation des fondamentaux, si vous jetez vos réserves pour le défendre, vous n’en retirerez qu’une position de faiblesse pour l’avenir.

Les devises des marchés émergents ont été ébranlées par le renforcement du dollar alors que la Réserve fédérale relève les taux d’intérêt pour lutter contre la hausse des prix à la consommation aux États-Unis Parce que tant de pays dépendent des importations, la hausse des prix locaux des biens internationaux – souvent libellés en dollars – a déclenché des crises de l’inflation dans le monde. Un dollar plus fort rend également plus difficile pour les pays émergents le remboursement de la dette libellée en dollars, puisque les impôts sont généralement évalués dans la monnaie locale.

Ces fluctuations de change sont étroitement surveillées par certains commerçants de bitcoins, car le prix de la plus grande crypto-monnaie est inversement corrélé à la force du dollar américain sur les marchés des changes.

« Ne livrez pas une bataille que vous ne pouvez pas gagner »

Georgieva a noté que certains pays avaient relevé leurs taux d’intérêt pour rester en phase avec les hausses de la Fed. En général, lorsqu’un pays a un taux d’intérêt plus élevé, ses obligations nationales sont plus attrayantes pour les investisseurs mondiaux, une dynamique qui à son tour conduit à un taux de change plus fort.

La Banque du Mexique, par exemple, a relevé son taux d’intérêt pour la 11e fois en septembre dans une tentative d’une fourchette de 8,5 % à 9,25 % dans le but de maîtriser l’inflation qui est actuellement à 8,8 %, légèrement plus élevée qu’aux États-Unis. Par conséquent, le peso mexicain (MXN) s’est bien maintenu face au dollar américain (DXY) par rapport aux autres devises des marchés émergents.

« Nous avons en fait vu un certain nombre de marchés émergents qui ont été assez proactifs pour évaluer la direction que prenait l’économie et augmenter les taux d’intérêt avant la Fed », a déclaré Georgieva.

Le peso colombien, en revanche, a chuté récemment après que la banque centrale colombienne ait annoncé une hausse des taux plus faible que prévu.

« En fait, ce qu’elle dit est très important », a déclaré Dick Bove, stratège financier en chef chez Odeon Capital. « Elle soutient essentiellement que la Fed ne va pas s’assouplir et que le dollar va continuer à monter. Alors ne livrez pas une bataille que vous ne pouvez pas gagner.

Parce que le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale, la Réserve fédérale est par défaut « le banquier central du monde », soutient Bove, ce qui indique que si la Fed se resserre, toutes les autres grandes banques centrales doivent emboîter le pas si elles veulent la monnaie de leur pays. rester au même niveau que le dollar.

La question déconcertante de savoir comment les banques centrales réagissent à un dollar fort pourrait devenir un facteur sur les marchés de la cryptomonnaie, même indirectement. Le bitcoin (BTC) est inversement corrélé à la force du dollar sur les marchés des changes, donc si les banques centrales ripostent contre l’affaiblissement des taux de change, la crypto-monnaie pourrait en bénéficier.

Il y a aussi des spéculations remontant à des années dans les cercles cryptomonnaies selon lesquelles les gens des marchés émergents pourraient se tourner vers des actifs numériques comme le bitcoin comme valeur refuge s’ils constatent une inflation élevée ou des turbulences économiques dans leur pays d’origine.