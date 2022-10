Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Shiba Inu et Bitcoin – American Wrap 12 octobre | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin pourrait voir une montée en puissance mineure pour retester la récente configuration cassée et baissière. Ce développement est susceptible d’influencer Ethereum, Ripple et d’autres altcoins à faire de même. Quoi qu’il en soit, les investisseurs doivent rester concentrés sur les perspectives à moyen terme, qui restent pessimistes. Les investisseurs doivent être prudents car les chiffres de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain de septembre seront annoncés le 13 octobre à 12h30 GMT. Alors que l’attente est de 8,2 %, ce qui est inférieur aux 8,3 % du mois précédent, une surprise à la hausse ferait chuter les marchés car elle confirmerait les attentes d’une hausse plus prononcée des taux de la Fed. Quelle que soit la direction, les investisseurs doivent se préparer à une flambée de volatilité demain.

Cours du Bitcoin : La fronde est retirée, BTC prêt à tester 16 900 $ ?

La tendance des prix du Bitcoin offre des signaux mitigés quant à la direction dans laquelle se dirige BTC. Les analystes en chaîne de Jarvis Labs pensent que la prochaine étape de Bitcoin dépendra de la performance des actions américaines. Le prix du bitcoin pourrait chuter et atteindre l’objectif de baisse de 16 900 $ à court terme.

Shiba Inu saigne, Shytoshi Kusama promet la suppression des bugs dans le guide Shiba Eternity

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont révélé une perspective baissière à court terme. Le Dogecoin-killer a du mal à se remettre de la baisse sous le niveau de 0,00001075 $. Les analystes de Netcost-Security ont partagé leurs perspectives et leur stratégie pour un swing trade à Shiba Inu dans la vidéo suivante :