BNB se prépare pour le décollage – Les billets d’avion sont désormais disponibles sur le marché Binance | Cryptomonnaie

Binance s’est associé à Crypto Air Tickets pour créer une passerelle permettant d’acheter des billets d’avion avec des crypto-monnaies.

L’achat de vols n’entraîne aucun frais de crypto-monnaie supplémentaire.

Le prix du BNB a baissé de 10 % en octobre.

Vols BNB

Binance Coin a franchi une étape applaudie dans l’espace des crypto-monnaies. Le 10 octobre, la plateforme d’échange numérique décentralisée a annoncé un partenariat avec Crypto Air Tickets. Le partenariat permet désormais aux utilisateurs de Binance d’acheter des billets d’avion avec crypto directement depuis l’application Binance.

Selon Binance, Crypto Air Tickets, une mini-application désormais disponible sur la plate-forme d’échange décentralisée, « comporte plus de 1 000 compagnies aériennes et 9 000 destinations parmi lesquelles choisir ». Il convient de noter qu’il n’y a pas de frais de crypto-monnaie supplémentaires lors de l’achat de vols via l’application Binance.

La source

Techniques BNB

Alors que le jalon innovant crie à la hausse pour le jeton BNB, les techniques à l’heure actuelle sont toujours supprimées en raison de la vente de Bitcoin en fin de soirée survenue le dimanche 9 octobre. Binance est en baisse de 10% depuis le début du mois.

Le prix BNB se vend actuellement aux enchères à 269 $. Un croisement de la moyenne mobile exponentielle de 8 jours et de 21 jours est repéré sur le graphique journalier. Le prix de Binance Coin pourrait tester les niveaux de support à 250 $ en raison des indicateurs de croisement. Une telle décision entraînerait une baisse de 9 % de la valeur marchande actuelle de BNB.

Graphique BNB/USDR sur 1 jour

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Binance Coin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security