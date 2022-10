Cours du Bitcoin : La fronde est retirée, BTC prêt à tester 16 900 $ ? | Cryptomonnaie

Le graphique des prix du Bitcoin ne révèle aucune tendance forte et cela peut signifier d’autres tests à la baisse, à partir de 16 900 $.

Les analystes en chaîne pensent que le catalyseur de l’inversion de la tendance des prix du Bitcoin est la tendance de l’USD et des actions.

Les analystes estiment que le prix du Bitcoin se situe dans la zone d’achat et recommandent d’accumuler le BTC au niveau de prix actuel en dessous de 20 000 $.

La tendance des prix du Bitcoin offre des signaux mitigés quant à la direction dans laquelle se dirige BTC. Les analystes en chaîne de Jarvis Labs pensent que la prochaine étape de Bitcoin dépendra de la performance des actions américaines. Le prix du bitcoin pourrait chuter et atteindre l’objectif de baisse de 16 900 $ à court terme.

Pourquoi la tendance des prix du Bitcoin reste indécise

Le bitcoin est resté dans son schéma de maintien alors que les investisseurs restent vigilants pour les mises à jour sur l’inflation. Le prix du Bitcoin a eu du mal à se maintenir au-dessus du niveau de 19 000 $ et a entraîné des pertes de 6,2 % pour les détenteurs au cours de la semaine dernière. Au cours du mois dernier, le prix du BTC a oscillé entre 19 000 $ et 21 000 $.

Les traders restent prudents avant la publication mercredi du Federal Open Market Committee (FOMC), l’organe de décision de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. La publication pourrait influencer le sentiment des commerçants envers les actifs à risque comme les Bitcoins et les altcoins.

Les analystes de la société de recherche en cryptomonnaie Jarvis Labs ont fouillé l’accumulation de Bitcoin, les avoirs de baleines BTC, les graphiques de divergence et les tendances des prix ventilés par fuseaux horaires, en vain. Les analystes n’ont identifié aucune tendance significative dans le prix de Bitcoin.

Les analystes ont évalué le ratio de choc de l’offre Bitcoin, une mesure des pièces qui ne se déplacent pas sur le réseau. Will Clemente, un analyste crypto de premier plan, a partagé le graphique suivant :

Ratio de choc de l’offre de Bitcoin

Les analystes ont tendance à catégoriser Bitcoin comme illiquide en fonction du niveau actuel du Supply Shock Ratio. Le comportement des grands investisseurs de portefeuille indique des réserves quant aux transactions en Bitcoin. Plus la lecture est élevée, plus la force de la hausse des prix du Bitcoin est élevée. Une fois que la mesure se déplace latéralement pendant un certain temps, il y a un rallye massif dans BTC. L’exception au phénomène est le crash de mars 2020 de Bitcoin.

Le fait qu’une grande partie de l’offre de Bitcoin agisse de la même manière que les cas précédents, associé à un intérêt ouvert élevé pour les contrats à terme Bitcoin, fait que les analystes considèrent cela comme une configuration élastique.

Le prix du Bitcoin risque de plonger à 16 900 $

Les analystes de Jarvis Labs restent indécis sur la tendance des prix du Bitcoin sur la base du graphique. Cependant, ils considèrent que cela indique des tests supplémentaires à la baisse. La liquidité des sites Bitcoin est d’environ 18 000 $ et des pools beaucoup plus importants commencent au niveau de 16 900 $. La chute du prix du Bitcoin au niveau de 16 900 $ est plus probable.

Cartes de liquidité Bitcoin

Les analystes considèrent que BTC est prêt pour l’accumulation

ElCryptoProf, un analyste crypto pseudonyme, estime que le prix du Bitcoin est prêt à s’accumuler au niveau de prix actuel, au-dessus de 19 000 $. L’analyste a utilisé l’indicateur d’achat/vente utilisé pour marquer chaque bas et chaque haut de l’historique des prix de Bitcoin.

Indicateur d’achat/vente de Bitcoin