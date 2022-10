Shiba Inu saigne, Shytoshi Kusama promet la suppression des bugs dans le guide Shiba Eternity | Cryptomonnaie

Shytoshi Kusama s’est adressé à la communauté Shiba Inu et a donné des détails sur la façon dont les bugs du guide Shiba Eternity sont traités.

L’équipe Shiba Inu travaille sur des ajustements afin que les utilisateurs puissent comprendre le tutoriel Shiba Eternity.

Le prix de SHIB a chuté de 3,5 % alors que les médias sociaux ont été inondés de critiques après le lancement du guide.

Shytoshi Kusama, le chef du projet Shiba Inu s’est adressé à la communauté SHIB et a promis un guide Shiba Eternity sans bug. Le prix de la pièce meme a du mal à se remettre de la récente baisse et SHIB a enregistré des pertes de 7,3 % au cours de la semaine dernière.

Shiba Eternity se classe dans le top 2 des jeux sur Google Play

Le jeu de cartes à collectionner de l’écosystème Shiba Inu a établi un nouveau record en se classant parmi les deux meilleurs jeux sur Google Play. Après son lancement mondial le 6 octobre, Shiba Eternity, le jeu compte plus de 10 000 téléchargements et se classe dans le top 2 des jeux gratuits sur le Google Play Store.

L’équipe derrière Shiba Eternity a récemment publié un guide pour le jeu. Shytoshi Kusama, le chef du projet Shiba Inu a abordé les bugs dans le guide. Kusama a informé les utilisateurs qu’il y aura des mises à jour et que les bugs seront bientôt supprimés. En réponse aux critiques du guide et à la baisse du prix du Shiba Inu, le tweet a assuré à la communauté des détenteurs des mises à jour rapides et un temps de réponse court dans l’écosystème SHIB.

J’aimerais pouvoir avancer à la « vitesse de la science ». Désolé pour le retard #SHIBARMY #SHIBAETERNITY guide est en cours d’achèvement et tous les bugs sont corrigés. J’ai dû faire des ajustements pour m’assurer que tout le monde puisse comprendre le tutoriel. Merci pour votre patience. — Shytoshi Kusama™ (@ShytoshiKusama) 11 octobre 2022

La brûlure du Shiba Inu fait rage

Au cours de la dernière heure, plus d’un million de jetons Shiba Inu ont été brûlés. Le taux de brûlure du Shiba Inu a grimpé de 519 % au cours des dernières 24 heures, indiquant un pic de brûlure SHIB. La gravure de jetons Shiba Inu à grand volume est généralement considérée comme un déclencheur haussier du sentiment parmi les détenteurs de SHIB.

Le prix du Shiba Inu peine à se redresser

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont révélé une perspective baissière à court terme. Le Dogecoin-killer a du mal à se remettre de la baisse sous le niveau de 0,00001075 $. Les analystes de Netcost-Security ont partagé leurs perspectives et leur stratégie pour un swing trade à Shiba Inu dans la vidéo suivante :