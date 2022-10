Le prix de Cardano voit son prix le plus bas sous le feu | Cryptomonnaie

L’action des prix de Cardano effondrement de 7% alors que le câble secoue les marchés.

Le prix de l’ADA voit la confusion sur l’intervention de la BoE déclenchant une large vente et la sortie des investisseurs.

La pression à la baisse monte alors que le triangle baissier continue de jouer son rôle.

L’action sur les prix de Cardano (ADA) est mise sur liste noire par les investisseurs après une nouvelle mauvaise performance cette semaine, tous les gains d’octobre étant effacés et remplacés par de multiples pertes en pourcentage. Le risque à la baisse est plus que jamais en train de se construire, car une fois de plus, l’évolution des prix s’est maintenue à 0,384 $. C’est une question de temps quand ce niveau se brisera, car la géopolitique et la dynamique actuelle du marché ne sont pas prêtes de changer de si tôt.

Le prix ADA ne se demande pas si, mais quand le fond se cassera

L’action des prix de Cardano glisse de plus de 7% en seulement deux jours de bourse et, ce faisant, non seulement affiche les pires performances de ce mois-ci, mais annule également tous les gains encourus pour ce mois-ci. Un énorme revers pour les investisseurs et les commerçants qui doivent être frustrés par ces compressions. Bien que les signes avant-coureurs ne puissent pas être plus clairs avec les nombreux tests et rejets sur cette ligne de tendance descendante.

Le prix de l’ADA est donc actuellement soutenu et rebondit de 0,384 $ pour la deuxième fois cette année. Attendez-vous à un rebond vers la ligne de tendance descendante rouge et le prochain rejet pourrait être un autre gros rejet faisant son travail et franchissant le creux de 0,384 $. Une autre baisse de 8% est ensuite prévue avec 0,36 $ comme prochain prix à eb atteint dans sa baisse continue.

Graphique journalier ADA/USD

Ce serait exagéré, mais une reprise complète pourrait se produire, si par exemple la BoE intensifie son jeu et revient sur le marché pour soutenir l’offre du marché obligataire. Cela serait accueilli avec un soupir de soulagement de la part des marchés et verrait un risque de rallye dans les différentes classes d’actifs des marchés financiers. Les crypto-monnaies devraient exploser avec un bond de 10 %. Selon le catalyseur et l’évolution des marchés, un double sommet à 0,427 $ pourrait être envisagé.