Bitgreen balaie la 29e vente aux enchères de parachain de Polkadot avant une chute de 14% du prix DOT | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot pourrait rapidement valider une cassure du triangle en baisse de 14 % à 5,30 $.

Bitgreen, une plateforme reliant Web3 et DeFi, remporte la 29e vente aux enchères de parachain de Polkadot.

Les conditions de survente en vigueur peuvent invalider le passage à 5,30 $.

Le temps du prix de Polkadot dans les eaux troubles d’un marché baissier semble loin d’être terminé. Si un modèle de triangle descendant arrive à maturité, le jeton de parachain risque de plonger de 14 % par rapport au point de cassure. Pour l’instant, le support à 6,15 $ modère la pression de vente des bâtiments. Cependant, la plupart des indicateurs techniques suggèrent une poursuite de la tendance baissière.

Bitgree en tête de la 29e vente aux enchères de parachains de Polkadot

Bitgreen a été annoncé vainqueur de la 29e vente aux enchères très disputée de parachain Polkadot. Les parachains sont utilisées pour se connecter à la blockchain Polkadot en louant un emplacement sur sa chaîne de relais. Les projets de cryptomonnaie qui décrochent la place bénéficient d’une assistance allant jusqu’à 96 semaines, avec une option de renouvellement du bail.

Les gagnants de l’action sont tenus de bloquer une caution dans le DOT pour la durée du bail. Les jetons DOT verrouillés sur la blockchain Polkadot sont loués à la fin du bail – car il est considéré comme le coût d’opportunité d’utiliser les actifs pour d’autres engagements.

Bitgreen est un projet de cryptomonnaie à venir qui construit une blockchain sans autorisation. L’idée est de réunir DeFi (finance décentralisée) et Web3 sous un même toit tout en se concentrant « sur les projets verts, la technologie des énergies renouvelables, la microfinance et l’investissement d’impact ».

Le prix DOT se prépare pour une autre vente

Le prix Polkadot teste la force de la zone de congestion de l’acheteur à 6,15 $ après avoir échoué à casser la résistance à l’hypoténuse du triangle en baisse. Le SMA (Simple Moving Average) de 50 jours, rouge, était en ligne pour fournir un support à 6,40 $, mais il n’a pas fait grand-chose pour empêcher le prix DOT de revoir le support de l’axe des x.

Un triangle descendant est un schéma technique très baissier qui prolonge souvent la tendance précédente d’un actif. En d’autres termes, le prix de Polkadot chutera de 14 % par rapport au point de cassure (axe a). Les traders doivent attendre que le prix confirme le mouvement sous le support (axe a) avant d’activer leurs ordres courts. La cible d’évasion est égale à la distance entre les points les plus hauts et les plus bas du triangle descendant.

Graphique quotidien DOT/USD

Un rebond immédiat du support de l’axe à 6,15 $ ne peut être exclu, en particulier avec le prix de Polkadot qui se vautre dans des conditions de survente. La perspicacité de l’oscillateur stochastique cimente l’influence des traders sur le DOT. Cependant, l’indice devrait regagner du terrain, ce qui pourrait inciter les acheteurs à rejoindre le marché et à profiter d’un basculement potentiel à 7,10 $ ou même à 8,00 $, respectivement.