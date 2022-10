Le prix d’Ethereum pourrait tromper les traders en leur faisant croire qu’il peut remonter à 1 400 $, car il ne le fera pas | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Ethereum a chuté de plus de 3% cette semaine en valeur alors que les baissiers tentent d’atteindre 1 243 $.

L’action des prix des ETH pourrait être vue en train de se redresser partiellement alors que les marchés réévaluent la situation.

Attendez-vous à un fondu d’à peine 1 400 $ et voyez-le retomber, atteignant 1 243 $.

L’action des prix d’Ethereum se remet de sa petite baisse de 3% alors qu’elle se remet d’un début de semaine volatil. Le gros problème était le câble et la livre sterling qui ont déplacé plusieurs chiffres en seulement deux jours sur fond de rumeurs selon lesquelles la BoE prolongerait ou non ses interventions obligataires pour stabiliser le marché obligataire britannique. Le risque est l’effondrement du marché obligataire britannique. qui détient des milliards de fonds de pension au risque de s’envoler.

Le débordement de la livre sterling met l’ETH sous pression

Le prix d’Ethereum subit les vents contraires du marché obligataire britannique et de ses principales paires de devises EUR/GBP et câble (GBP/USD). Bien que les retombées soient assez limitées, la nervosité a le plus diminué dans certaines devises alternatives, tandis que les plus grands noms de cryptomonnaie sont restés stables mais ont encore dû prendre du recul. Attendez-vous à ce que la liquidité massive joue un rôle important à cet égard pour les 3 principales crypto-monnaies.

L’action sur les prix des ETH pourrait organiser la reprise qu’elle souhaite. Pourtant, il reste sous la pression baissière d’une simple ligne de tendance descendante rouge qui guide largement l’évolution des prix depuis le 7 octobre. On pourrait même dire qu’un triangle baissier est formé avec la base à ce niveau pivot historique de 1 243 $. Attendez-vous à une hausse brutale, à un rejet contre la ligne de tendance descendante rouge et à une cassure en dessous de cette base vers 1 100 $ dans les semaines à venir.

Graphique journalier ETH/USD

La recherche d’un signal haussier peut être trouvée lorsque l’action des prix dépasse la ligne de tendance descendante rouge. Cela pourrait être une percée technique pure avec ou sans événement catalyseur qui l’alimente. Attendez-vous à ce que les aspirations augmentent pour atteindre 1 400 $. Cela indiquerait un rallye de 7,5% et pourrait ouvrir la voie à 1 450 $ avec le pivot mensuel et la moyenne mobile simple sur 55 jours entrant en jeu comme plafonds.