Le prix de l’Apecoin se redresse après un effondrement de +11 %, bien que la reprise semble douteuse | Cryptomonnaie

L’action sur les prix d’Apecoin est mise KO après deux jours de négociation consécutifs.

L’action des prix APE voit 4,60 $ soutenu pour l’instant, mais un excellent support technique fait défaut.

Attendez-vous à voir une légère reprise, mais la tendance générale à la baisse domine.

L’action des prix de l’Apecoin (APE) chute massivement cette semaine alors que les traders se font frapper et massacrer alors que le prix de l’APE baisse vers 4,60 $. Le mouvement à la baisse est intervenu après un rejet ferme du pivot mensuel et a déclenché une fausse cassure au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours, créant un piège haussier. Avec la compression, de nombreux traders auront été éliminés de leur commerce, et une petite reprise devrait se produire aujourd’hui, mais une reprise complète d’ici la fin de cette semaine est douteuse.

La baisse des prix APE a plus de marge de manœuvre, le RSI n’ayant pas encore atteint son niveau le plus bas

L’action des prix d’Apecoin a implosé lundi et mardi alors que les marchés roulaient, et sur un front purement technique, les haussiers n’avaient aucun match pour le plan de match que les traders avaient établi. Avec le pur rejet technique contre le pivot mensuel et le piège haussier qui s’est déroulé, il ne restait plus qu’à savoir quand la compression à la baisse se produirait. Actuellement, une petite reprise est en cours, mais cela n’a aucune logique, et le niveau de rebond n’est pas historiquement pertinent.

Le prix APE pourrait remonter à 5 $, même si vu la nervosité du marché, ce serait assez remarquable. Attendez-vous plutôt à ce que la reprise n’aille nulle part, en dessous de 5 dollars et à un retour à la baisse d’ici jeudi ou vendredi. La ligne bleue dans le sable est que le niveau de 4,27 $ coïncide avec le niveau de support mensuel S1 et conserve une pertinence historique et avec l’indice de force relative (RSI) qui a une certaine marge de manœuvre.

Graphique journalier APE/USD

Bien sûr, les marchés pourraient opter pour un mouvement à 180 degrés où d’abord, la semaine commence très mal et ensuite saute vendredi. Une récupération complète des 11% de pertes guéries serait stupéfiante mais pourrait être dans les cartes, même si la nervosité sera accordée autour du SMA à 55 jours et du pivot mensuel. Le mieux serait d’obtenir une clôture quotidienne ou même hebdomadaire au-dessus du pivot mensuel, ce qui entraînerait un suivi de la hausse jusqu’à la semaine prochaine.