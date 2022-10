Le prix MATIC brise un support important, laissant présager une chute de 25 % | Cryptomonnaie

Le prix MATIC a traversé une ligne de tendance inclinée, signalant une cassure baissière.

Les investisseurs peuvent s’attendre à un nouveau test de la limite inférieure de la fourchette de 0,721 $ à 1,05 $.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,888 $ invalidera la thèse baissière pour les détenteurs de Polygon.

Le prix MATIC montre clairement un épuisement haussier et une prise de contrôle des bénéfices de réservation des détenteurs. Cette évolution indique que Polygon est susceptible de continuer à baisser s’il ne surmonte pas la pression de vente et ne reconquiert pas les anciens niveaux de support.

Le prix MATIC a une dernière chance

Le prix MATIC a créé deux hauts et trois bas plus élevés entre le 21 septembre et le 5 octobre alors qu’il remontait de 25 %. Cette montée rapide a fait face à l’épuisement avant de rencontrer le point médian de la fourchette de 0,721 $ à 1,05 $ à 0,888 $.

Le demi-tour à partir de ce point a fait chuter le prix de MATIC d’environ 7 % par rapport au niveau où il se négocie actuellement – 0,799 $. Ce recul mineur, cependant, a traversé la ligne de tendance reliant les trois plus bas plus élevés mentionnés précédemment, indiquant un changement dans la structure du marché favorisant les baissiers.

À l’avenir, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix MATIC subisse un léger recul à 0,808 $, suivi d’une poursuite de la tendance à la baisse jusqu’au niveau de support immédiat à 0,721 $. Une ventilation de ce niveau ouvrira la voie aux vendeurs pour revoir le niveau de support de 0,598 $, ce qui constituerait un crash de 25 %.

Graphique MATIC/USDT sur 1 jour

Contrairement aux perspectives baissières, si les chiffres de l’IPC sont inférieurs aux 8,3 % du mois précédent, ce serait un signe haussier pour les marchés boursiers et donc les marchés de la cryptomonnaie. Dans un tel cas, si les acheteurs interviennent et poussent le prix MATIC pour transformer le niveau de 0,888 $ en un plancher de support, cela invalidera les perspectives baissières. Cette évolution pourrait voir Polygon tenter un rallye vers le haut de la fourchette à 1,05 $.