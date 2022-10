Prédiction des prix d’ondulation : XRP à un moment critique, pourrait déclencher un crash de 10 % | Cryptomonnaie

Le prix du XRP oscille au-dessus d’une ligne de tendance inclinée servant de niveau de support.

Une rupture de cette ligne de tendance pourrait entraîner une vente de 10 % pouvant atteindre 0,360 $.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de l’obstacle de 0,538 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix XRP a montré une force énorme au cours des dernières semaines, ce qui a entraîné des rallyes incroyables. Cependant, les choses sont à un point d’inflexion qui pourrait déclencher une correction si les haussiers ne parviennent pas à s’intensifier à ce niveau important.

Prix ​​d’entraînement à la croisée des chemins

Le prix Ripple a augmenté d’environ 75 % entre le 15 et le 23 septembre et a établi un sommet local à 0,559 $. Ce mouvement a été suivi d’un retracement mineur qui a établi un plus bas à 0,437 $ et a tenté de percer le sommet local. L’incapacité à passer a conduit à un retracement de 12%, formant un autre plus bas à 0,476 $.

La connexion d’une ligne de tendance aux plus bas plus élevés formés depuis le 21 septembre montre que le prix du XRP est dans une tendance haussière mais fait face à une pression de vente d’environ 0,540 $. Si cette tendance se poursuit, le jeton de remise pourrait former un triangle ascendant.

Cependant, étant donné que l’indice américain des prix à la consommation (IPC) doit être annoncé demain, les investisseurs doivent s’attendre à une ventilation de ce niveau suivie d’un retracement de 10 % à 0,440 $. Si cette baisse se poursuit, faisant tomber le prix du XRP pour produire un plus bas inférieur au plus bas du 3 octobre à 0,437 $, cela indiquera le début d’une tendance à la baisse et fera probablement planter l’altcoin pour combler l’écart de juste valeur (FVG), s’étendant de 0,370 $ à 0,360 $ .

Graphique XRP/USD sur 4 heures

Indépendamment des perspectives baissières palpables, l’annonce des chiffres de l’IPC est un événement décisif. Si ce nombre est inférieur à celui du mois précédent, la Fed est moins susceptible d’augmenter agressivement le taux d’intérêt. Un tel développement pourrait voir la finance traditionnelle et les marchés de la cryptomonnaie se rallier, ce qui est un bon signe pour les détenteurs de XRP.

Les investisseurs peuvent s’attendre à un rebond de la reprise pour remplir le FVG à la hausse, passant de 0,502 $ à 0,516 $. Si cette accélération s’étend au-delà et transforme l’obstacle de 0,538 $ en un plancher de support, la thèse baissière serait invalidée.