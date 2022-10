Grayscale lance la première salve dans une affaire contre la SEC pour le refus de l’ETF Bitcoin | Cryptomonnaie

Le gestionnaire d’actifs numériques Grayscale a déposé son mémoire d’ouverture contre la Securities Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour contester sa décision rejetant la demande de Grayscale de convertir le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en un ETF Bitcoin spot.

La plus grande société de gestion d’actifs numériques au monde a déposé son dossier juridique d’ouverture le 11 octobre devant la Cour d’appel des États-Unis dans le circuit du district de Columbia, dans lequel elle a affirmé que le recul de la SEC était « arbitraire, capricieux et discriminatoire ».

Grayscale a fait valoir que la SEC traite les produits négociés en bourse Bitcoin (ETP) avec une « dureté particulière » et le fait « au-delà de son autorité légale ».

Les avocats de Grayscale ont fait valoir que plusieurs ETF Bitcoin Futures qui ont été précédemment approuvés par la SEC génèrent leurs prix sur la base des mêmes indices que l’ETF Bitcoin au comptant.

Ils ont déclaré que la SEC ne pouvait pas raisonnablement conclure que les ETF Bitcoin Futures ne prennent pas « les mêmes risques sur le même marché » que l’ETF Bitcoin au comptant, ajoutant:

Bien que Bitcoin puisse être un actif relativement nouveau, la question juridique ici est simple. La Commission a violé les exigences les plus élémentaires de l’APA en ne justifiant pas son traitement très différent des ETP Bitcoin Futures et des ETP Bitcoin spot.

Grayscale a également fait valoir que le « test de marché significatif » de la SEC – qui évalue si la proposition d’une bourse d’inscrire un ETP est « conçu pour empêcher les actes et pratiques frauduleux et manipulateurs » – est « imparfait » et que la SEC « a placé la barre si élevé » qu’il ne pouvait pas être satisfait.

Les avocats de Grayscale ont également noté que ce test de marché significatif ne s’applique qu’aux ETP liés au Bitcoin, ce qui les a amenés à croire qu’ils ont été victimes de discrimination.

Grayscale a également fait valoir que la décision de la SEC « nuisait aux 850 000 investisseurs qui détiennent des actions du Trust »:

Étant donné que la Commission n’a pas autorisé le Trust à négocier en tant qu’ETP à la Bourse, la valeur de ses actions ne peut pas suivre de près la valeur des actifs Bitcoin sous-jacents du Trust, privant les actionnaires du Trust de milliards de dollars en valeur.

« Il n’y a tout simplement aucune justification pour continuer à infliger un préjudice aussi grave aux investisseurs », indique le mémoire.

Le dépôt auprès de la Cour d’appel des États-Unis intervient après que la SEC a officiellement rejeté la demande de Grayscale de convertir GBTC en un ETF Bitcoin spot le 29 juin.

Le même jour, Grayscale a engagé un litige en déposant une « pétition en révision ».

Selon Grayscale, la SEC doit soumettre son mémoire avant le 9 novembre. Grayscale soumettra ensuite un mémoire en réponse le 30 novembre avant que les deux parties ne soumettent un mémoire final le 21 décembre.

Grayscale avait 26,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) en mars 2022.