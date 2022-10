Tron Prix Prediction: Tron pompe plus de 3% pendant le marché baissier, amenant d’autres cryptos comme IMPT avec lui | Cryptomonnaie

Au cours de ce qui est définitivement un marché baissier pour la crypto-monnaie, Tron se démarque en enregistrant des rendements positifs. Alors que la pièce a perdu 17,16 % de valeur depuis le début de l’année 2022, elle a connu un revirement ces derniers temps.

Au cours des six derniers mois, au 10 octobre, la valeur de Tron a augmenté de 2,03 %. Puis, au cours des cinq derniers jours, il a gagné 1,65 % en valeur, plafonné par une augmentation de 1,79 % sur une seule journée le 10 octobre. Cela amène beaucoup de gens à se demander si Tron ferait un excellent investissement dans l’avenir.

Ci-dessous, nous avons examiné les prédictions de prix de Tron pour les prochaines années afin de déterminer si ce projet de cryptomonnaie est prévu pour d’autres augmentations de valeur à l’avenir, ainsi que certains des défis et des menaces qui y sont liés.

Nous examinerons également deux autres projets de cryptomonnaie respectueux de l’environnement sur le marché, IMPT et Tamadoge, pour discuter de la manière dont ils sont susceptibles d’être de bien meilleurs investissements à l’avenir.

Prédiction de prix Tron

Il existe de nombreuses raisons d’apprécier le potentiel de Tron, comme le montre la prédiction de prix ci-dessous. Bien qu’il existe également des signes avant-coureurs auxquels vous devez prêter attention.

Vous trouverez ci-dessous une prédiction de prix Tron sur la valeur que pourrait atteindre la valeur au cours des prochaines années.

An Prix 2022 0,06899 $ 2025 0,22998 $ 2030 1,60984 $

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, entre la fin de cette année et 2025, la prédiction de prix Tron montre un potentiel d’augmentation d’environ 233 % en valeur. Ensuite, entre 2025 et 2030, sa valeur devrait augmenter de 600 % supplémentaires. Au total, de 2022 à 2030, la prédiction de prix Tron reflète la possibilité d’une augmentation de la valeur d’environ 2 233 %.

C’est vraiment impressionnant, bien sûr, dans à peu près n’importe quel secteur d’investissement, même dans la crypto-monnaie. Mais, il y a quelques problèmes avec cette prédiction de prix dans l’ensemble.

Tout d’abord, rien ne garantit que Tron y parviendra en valeur. Il a connu de nombreuses baisses de prix au cours de son histoire, avec une baisse de 62,64 % au cours des cinq dernières années et une baisse de 17,16 % cette année seulement. En d’autres termes, il n’a pas très bien performé au fil du temps dans le passé, il pourrait donc suivre cette tendance à l’avenir.

À ce stade, Tron est très susceptible de connaître une volatilité à l’avenir. Certains optimistes se tournent vers le fait que Tron a gagné 2,03 % en valeur au cours des six derniers mois et 1,65 % au cours des cinq derniers jours au 10 octobre. Mais est-ce une situation à court terme, ou est-ce une situation à long- tendance à long terme qui peut être durable? C’est la grande question, et c’est aussi un gros risque potentiel.

C’est pourquoi, malgré la prédiction positive du prix de Tron pour les prochaines années, il existe de meilleurs investissements cryptomonnaies. Deux des meilleurs sont IMPT et Tamadoge, que nous décrirons plus en détail dans les deux prochaines sections.

L’IMPT change la façon dont les crédits carbone sont échangés

À l’heure actuelle, il est tout à fait évident que les crédits carbone joueront un rôle important dans la manière dont le monde réduira son empreinte carbone. Tous les particuliers et entreprises ne seront pas en mesure de le faire directement par eux-mêmes sans aide extérieure, et c’est là que les crédits de compensation carbone sont nécessaires.

En théorie, les crédits carbone sont formidables, car ils permettent à ces entités de compenser leurs propres émissions de carbone en investissant dans des projets verts qui contribueront à améliorer le changement climatique. Le problème, cependant, est que le marché n’est pas très bien organisé et est mûr pour la fraude et les erreurs.

IMPT change tout cela, et il le fait sur la blockchain. Ce nouveau projet révolutionnaire décentralise les crédits carbone, permettant de les échanger facilement sur la blockchain. Toutes les transactions sont entièrement vérifiées et transparentes, ce qui indique qu’il n’y aura aucune possibilité de fraude ou d’erreur.

Essentiellement, cela garantira que tous les crédits de carbone achetés sont effectivement destinés à des projets verts. Les particuliers peuvent également réduire leur propre empreinte carbone simplement en faisant leurs achats. IMPT s’est associé à une liste étonnante de marques impressionnantes à travers le monde, qui contribueront toutes à la terre de manière positive lors des achats.

IMPT est maintenant dans sa prévente1, son prix devant passer de 0,018 $ à 0,023 $ à l’étape 2. Il devrait se terminer le 25 novembre, ou lorsque la vente complète aura lieu.

Tamadoge est une pièce de monnaie écologique

Tamadoge est une pièce de monnaie très respectueuse de l’environnement qui a déjà eu une prévente très réussie, qui s’est terminée des mois avant la date prévue. C’est une excellente combinaison des marchés NFT et Play-to-Earn (P2), dans laquelle les utilisateurs peuvent augmenter la valeur de leurs NFT en accomplissant divers exploits sur le métaverse.

C’est aussi extrêmement amusant, car les utilisateurs peuvent passer du temps avec des amis, entraîner et élever leurs doges, et même concourir. Cela incite les utilisateurs à revenir pour plus, ce qui ne fait qu’augmenter encore la valeur du NFT au fil du temps.

TAMA est écologique de deux manières. Tout d’abord, il est pré-miné, ce qui indique qu’il ne nécessite pas la puissance de calcul de nombreux autres jetons meme. Deuxièmement, c’est déflationniste, ce qui indique que l’offre se réduira au fil du temps plutôt qu’au lieu d’augmenter, ce qui nécessitera encore une fois moins de puissance de calcul qui dégage des émissions nocives.

Ce dernier aspect augmente également sa valeur, car la demande dépassera de loin l’offre.

Regardez IMPT et Tamadoge plutôt que Tron

De nombreux investisseurs prêtent attention à Tron après que la crypto a pu réaliser des gains solides récemment, même dans un marché baissier. C’est certainement un bon signe, bien sûr, mais il y a aussi de nombreux aspects négatifs dans l’avenir de Tron. Bien que la prédiction du prix de Tron soit positive pour l’avenir, il existe également de nombreuses opportunités pour qu’elle s’effondre et brûle.

C’est pourquoi si vous recherchez des achats de crypto solides, vous devriez vous tourner vers IMPT et Tamadoge. Le premier est maintenant dans sa première prévente, tandis que le second est disponible sur les plateformes centralisées et décentralisées OKX. Donc, si vous voulez obtenir de gros gains de ces deux cyprtos impressionnants, il est important que vous agissiez rapidement.

