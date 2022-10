First Mover Asia : Bitcoin restera-t-il dans le marasme ? Les signaux sont mitigés – Les principaux cryptos sont pour la plupart plats | Cryptomonnaie

Prix: Bitcoin et un certain nombre de cryptos majeurs se sont échangés latéralement mardi.

Insights: Bitcoin se négocie latéralement depuis des semaines, mais les dernières données d’inflation de l’indice des prix à la consommation pourraient remuer la plus grande crypto par capitalisation boursière de son sommeil actuel.

Des prix

Indice du marché CoinDesk (CMI) : 938,43 +0,1 %.

Bitcoin (BTC) : 19 068 $ + 0,1 %.

Éther (ETH) : 1 284 $ + 0,3 %.

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 588,84 −0,7 %.

Or : 1 672 $ l’once troy + 0,3 %.

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,94 % +0,05.

Bitcoin et Ether poursuivent leurs récents schémas de détention

Le bitcoin est resté dans son récent schéma de détention mardi alors que les investisseurs ont poursuivi leur veille nerveuse pour les derniers signaux d’inflation.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 19 050 $, en très légère hausse au cours des dernières 24 heures. BTC a continué d’occuper la partie inférieure de la fourchette de 19 000 $ à 21 000 $ qu’elle a occupée pendant une grande partie du mois dernier, signe des craintes persistantes du marché concernant la hausse des prix et la perspective d’une forte récession.

L’enracinement actuel des marchés survient alors que la publication des minutes du Federal Open Market Committee (FOMC) mercredi et du dernier indice des prix à la consommation jeudi est proche. Une surprise dans l’un ou l’autre pourrait faire bouger les prix, bien que les banquiers de la Réserve fédérale, dans leurs récentes remarques, aient réitéré leur engagement à donner la priorité à la maîtrise de l’inflation, qu’ils considèrent comme la plus grande menace pour l’économie. On s’attend généralement à ce que l’IPC baisse légèrement à 8,1 % par an, ce qui n’est pas suffisant pour inverser la politique monétaire actuelle de la banque centrale. L’action des prix d’un mois à l’autre devrait augmenter légèrement.

« Tout le monde s’attend à 75 points de base supplémentaires [basis point increase] en novembre », a déclaré Benoit Bosc, responsable mondial des produits chez GSR Markets, commerçant de crypto et teneur de marché, à CoinDesk TV.

Ether a récemment changé de mains en dessous de 1 300 $, légèrement en retrait par rapport à lundi, à la même heure. La deuxième plus grande crypto en valeur marchande a dépassé ce seuil pendant une grande partie du mois d’octobre. La plupart des autres cryptos majeurs étaient récemment stables, bien qu’un peu plus dans le rouge avec APE en baisse de plus de 6% et POLY et XLM en baisse d’environ 5%.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis interroge Yuga Labs, le créateur de la collection Bored Ape Yacht Club NFT, pour savoir si les ventes de ses actifs numériques violent la loi fédérale, selon un rapport de Bloomberg, citant une source anonyme proche du dossier. .

CHZ a récemment augmenté de plus de 4 %. Le CoinDesk Market Index (CMI), un indice de marché général qui mesure la performance d’un panier de crypto-monnaies, était stable.

Actions

Les marchés boursiers ont poursuivi leur récente séquence de pertes, le Nasdaq, riche en technologies, en baisse de 1,1 % et le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average en baisse de quelques fractions de point de pourcentage. Le Nasdaq est revenu en territoire baissier pour la deuxième fois cette année, ce qui indique qu’il est en baisse d’au moins 20 % par rapport à un sommet précédent.

L’or refuge a été emporté par la baisse des actifs plus risqués, chutant de 0,3 %, tandis que le rendement d’un bon du Trésor à 10 ans, qui évolue à l’inverse des prix de la cryptomonnaie, a atteint 3,94 %, près de son sommet de 2022. Plus tard cette semaine, les rapports sur les bénéfices du début du troisième trimestre de PepsiCo, BlackRock et JPMorgan Chase devraient montrer des affaiblissements. Au milieu des notes économiques négatives actuelles, le Fonds monétaire international a réduit ses prédictions de croissance, avertissant que « le pire est encore à venir ».

Actualité crypto

Tard mardi, Mango Markets, une plateforme financière décentralisée hébergée sur la Blockchain Solana, semble avoir été piratée pour plus de 100 millions de dollars. L’exploit était le deuxième en moins d’une semaine, après une violation de 80 millions de dollars la semaine dernière de la blockchain BNB de Binance.

Bosc de GSR a émis une note optimiste en notant que le prix du bitcoin avait chuté bien plus loin que le Nasdaq et le S&P cette année et qu’il s’améliorerait donc probablement plus tôt que les indices à mesure que les conditions économiques rebondiraient. « Il y a un meilleur potentiel pour que la crypto se découple et que les choses se présentent mieux pour la crypto plus tôt que pour l’environnement macro », a-t-il déclaré, bien qu’il ait ajouté qu’il était peu probable que tout progrès se produise avant six mois.

Il a ajouté: « Il devient clair qu’il existe de plus en plus d’opportunités d’achat, en particulier pour ceux[protocoles]qui génèrent des revenus et offrent une bonne valeur, assez similaires au type d’opportunités TradFi qui ont suivi la grande crise financière de 2009. » [protocols}whicharerevenuegeneratingandoffergoodvalueprettysimilartothekindofTradFiopportunitiesthatfollowedthegreatfinancialcrisisin2009″

Connaissances

Les signaux mixtes de Bitcoin

Le marché du Bitcoin a envoyé des signaux mitigés.

D’une part, la quantité de bitcoins actifs sur les bourses a atteint son plus bas niveau en quatre ans plus tôt cette semaine. En règle générale, de faibles soldes sur les bourses signifient une hausse des prix à venir, car les commerçants ont acheté et sont prêts à HODL afin de bénéficier d’une augmentation des prix.

Solde BTC sur les échanges (Glassnode)

D’autres points de données à l’appui d’un rallye incluent la quantité de bitcoins actifs au cours de l’année écoulée, qui a atteint un nouveau record historique de 65,9 %, selon Glassnode. Le nombre d’adresses détenant plus de 0,1 pièces a également augmenté, selon les données de Glassnode, ce qui montre la force de conviction des « vairons » résilients du bitcoin.

L’incohérence reflète probablement un climat macroéconomique incertain et sans précédent dans lequel les indicateurs ont souvent pointé dans des directions opposées et les investisseurs restent averses au risque. Quoi qu’il en soit, les marchés de la cryptomonnaie attirent actuellement moins l’attention, du moins pour le moment, alors que le monde attend des signaux clairs sur l’inflation et l’économie.

Dans une note récente, CryptoQuant a souligné le montant de l’effet de levier sur le marché du bitcoin même si de nouveaux utilisateurs ne se matérialisent pas.

« Le ratio de levier estimé a atteint un niveau record. Cela montre la domination de l’activité sur les marchés dérivés en raison du manque de nouveaux investisseurs de détail », a écrit CryptoQuant. « Cependant, le taux de financement relativement » neutre « semble être la raison pour laquelle le mouvement des prix n’a pas encore trouvé sa direction malgré les importantes sorties de devises de cette semaine et le ratio de levier élevé. »

Les investisseurs examineront la prochaine publication de l’indice américain des prix à la consommation le 13 octobre pour voir si les données sur l’inflation feront bouger les marchés.

CryptoQuant pense que ce sera le cas, étant donné le fort effet de levier en jeu. Voyons si cela nous sort du piège du trading latéral du bitcoin.