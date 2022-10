Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : comment l’IPC affectera-t-il les marchés de la cryptomonnaie ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin continue de stagner en dessous de la configuration du drapeau baissier, retardant l’inévitable.

Le prix d’Ethereum pourrait chuter de 15 % si le niveau de support de 1 280 $ cède.

Le prix de l’ondulation est à un point crucial, dont une ventilation pourrait déclencher une correction de 10 %.

Le prix du bitcoin pourrait voir une montée en puissance mineure pour retester la récente configuration cassée et baissière. Ce développement est susceptible d’influencer Ethereum, Ripple et d’autres altcoins à faire de même. Quoi qu’il en soit, les investisseurs doivent rester concentrés sur les perspectives à moyen terme, qui restent pessimistes.

Alors que Bitcoin semble avoir perdu sa volatilité, les investisseurs doivent être prudents car l’indice des prix à la consommation (IPC) ou les chiffres de l’inflation pour septembre seront annoncés le 13 octobre à 12h30 GMT. Alors que l’attente est de 8,2%, ce qui est inférieur aux 8,3% du mois précédent, une impression plus élevée enverrait les marchés en chute libre.

Quelle que soit la direction, les investisseurs doivent se préparer à une flambée de volatilité demain.

Le prix du Bitcoin attend la volatilité

Le prix du bitcoin a enfreint la configuration du drapeau baissier, comme indiqué précédemment. Cette formation technique est un modèle de continuation baissier qui prévoit une baisse de 18 % à 15 800 $. La récente chute de ce drapeau baissier a déclenché cette forte correction, mais il manque un ingrédient clé : la volatilité.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la vente se produise le 13 octobre, lorsque l’indice des prix à la consommation (IPC) et les chiffres de l’inflation seront publiés. Il s’agit d’une nouvelle à fort impact pour les marchés traditionnels et cryptomonnaies.

Par conséquent, les acteurs du marché devraient se préparer à cet événement pour frapper le prix du Bitcoin afin de balayer le creux du 18 juin à 17 593 $ et essayer de prolonger cette baisse pour retester l’objectif du drapeau baissier à 15 800 $.

Graphique BTC/USD sur 8 heures

Alors que les choses semblent sombres pour le prix du Bitcoin, un retournement décisif de l’obstacle de 20 737 $ dans un niveau de support invalidera la thèse baissière. Cette décision pourrait encore prolonger la course à 22 048 $.

Prix ​​​​Ethereum à bout de ressources

Le prix Ethereum a également créé un modèle de drapeau baissier, suivant l’exemple de Bitcoin. Comme discuté dans un article précédent, cette formation technique prévoit une baisse de 15% à 1 100 $. Cependant, les traders ETH doivent trancher le niveau de support de 1 280 $.

Une rupture de la barrière susmentionnée signalera le début d’une tendance à la baisse et fera chuter le prix d’Ethereum à 1 100 $. Si la dynamique baissière est forte, l’ETH pourrait prolonger ce mouvement baissier pour retester le niveau psychologique de 1 000 $ et même plonger dans le territoire à trois chiffres.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum produit un chandelier quotidien au-dessus de 1 338 $, cela créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière. Un tel développement pourrait voir l’ETH retester l’obstacle de 1 450 $.

Prix ​​d’ondulation à des niveaux critiques

Le prix de l’ondulation a glissé plus bas après le rallye de la semaine dernière et se situe actuellement au-dessus d’une ligne de tendance inclinée reliant les plus bas plus élevés formés depuis le 21 septembre. 15.

À moins que le prix Ripple ne bascule de 0,490 $ dans un plancher de support, les baissiers contrôlent et sont susceptibles de casser en dessous de la ligne de tendance à la baisse mentionnée ci-dessus. Ce développement est une perspective baissière et pourrait déclencher une autre vente qui ferait chuter le prix du XRP de 10 % à 0,440 $

Graphique XRP/USD sur 4 heures

Alors que les perspectives générales du prix Ripple sont baissières, les investisseurs peuvent s’attendre à un rebond mineur pour capturer l’écart de juste valeur (FVG) à la hausse à 0,516 $. Si cette accélération s’étend au-delà et transforme l’obstacle de 0,538 $ en un plancher de support, la thèse baissière serait invalidée.