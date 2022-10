ApeCoin coule de près de 10% alors que le créateur de BAYC, Yuga Labs, tombe sous la sonde de la SEC | Cryptomonnaie

La Securities and Exchange Commission (SEC) examine les actifs qui pourraient enfreindre les lois fédérales.

ApeCoin, la distribution native des jetons du Bored Ape Yachts Club, est également à l’étude.

L’APE a chuté de 9,66 % en l’espace de 24 heures, les NFT étant devenus la nouvelle cible de la SEC.

Les jetons non fongibles (NFT) n’ont pas encore trouvé leur véritable objectif sur le marché au-delà de l’esthétique. En effet, l’engouement actuel pour la détention et la négociation de NFT ne se traduit pas par une autre forme de monnaie, et ne ressemble pas non plus aux véhicules d’investissement traditionnels tels que les actions.

Yuga Labs n’a fait aucune erreur ?

Selon un rapport de Bloomberg du 11 octobre, la Securities and Exchange Commission (SEC) cherche à enquêter sur les Yuga Labs. Les créateurs de la collection Bored Ape Yacht Club NFT, l’une des plus grandes collections au monde, ont la SEC derrière eux pour essayer de comprendre si la vente des offres de Yuga Labs viole ou non la loi fédérale.

La Commission examinera l’ensemble des actifs offerts par Yuga Labs, y compris les NFT, et si ces actifs pourraient ou non être traités comme des actions. Si oui, cela ouvrirait les portes à de multiples formes de régulation de la crypto en fonction de leur utilité.

Au-delà de cela, le jeton natif ApeCoin sera également examiné par la SEC afin de comprendre comment ils ont été répartis entre les détenteurs.

Cependant, pour l’instant, Yuga Labs n’a pas été reconnu coupable par la SEC, et cela pourrait même ne pas devenir une source de préoccupation pour les laboratoires. Étant donné que la réglementation cryptomonnaie est toujours en cours d’élaboration, elle rencontre des défis en tant que tels, et une enquête sur une organisation ne conduit pas nécessairement à une conclusion défavorable.

Le prix d’ApeCoin, cependant, ne semblait pas être d’accord avec cela.

APE tombe

Au moment où la nouvelle a éclaté, le prix de l’APE a également commencé à baisser et, au cours des deux heures suivantes, l’altcoin a baissé de près de 10 % avant de se redresser légèrement. Au moment de la rédaction de cet article, l’APE se négociait à 4,7 $, bien qu’aucun dommage grave n’ait été observé sur les graphiques.

Tableau des prix ApeCoin sur 24 heures

La volatilité de l’APE est l’un des principaux facteurs déterminants de sa valeur et, dans le passé, des fluctuations d’une journée allant jusqu’à 10 % étaient monnaie courante. La baisse de mardi n’est même pas la plus forte baisse sur une seule journée au cours des 30 derniers jours, ce qui en fait juste un autre jour dans la vie des détenteurs d’APE.