L’échange de crypto Bittrex condamné à une amende de 24 millions de dollars par le Trésor américain pour violation des sanctions | Cryptomonnaie

Même si les actifs cryptomonnaies visent à généraliser l’indépendance et la liberté financières, ils ne peuvent pas passer les réglementations établies par les gouvernements. Le non-respect de ces réglementations a entraîné l’une des plus grosses amendes du Trésor américain pour Bittrex.

Entre mars 2014 et décembre 2017, Bittrex a été impliqué dans des transactions opérées par 1 730 comptes relevant des programmes de sanctions administrés par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). Grâce à ces comptes, des personnes sanctionnées ont effectué environ 116 421 transactions liées à la crypto-monnaie, où des actifs numériques d’une valeur de 263,4 millions de dollars ont été déplacés.

Depuis le début de ses services en 2014, Bittrex n’avait mis en place aucun programme de conformité aux sanctions jusqu’en décembre 2015. La vérification de l’identité des clients a alors commencé, suivie du recours à un fournisseur tiers pour le processus de filtrage des sanctions.

Mais l’échange a manqué d’efforts, ce qui a conduit à la délivrance d’une assignation à comparaître de l’OFAC. Suite à cela, Bittrex a mis en place plusieurs mesures, ce qui a contribué à réduire le nombre de violations. Comme l’a expliqué le département du Trésor,

« Bittrex a par la suite mis en œuvre un certain nombre d’autres mesures correctives, notamment la mise en œuvre d’un nouveau logiciel de filtrage des sanctions et de traçage de la blockchain, la formation supplémentaire sur la conformité aux sanctions et l’embauche de personnel de conformité supplémentaire. Une fois mises en œuvre, ces mesures correctives ont considérablement réduit le nombre de violations apparentes.