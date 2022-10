Le prix d’ApeCoin vise-t-il de nouveaux plus bas ? | Cryptomonnaie

Le prix de l’ApeCoin est en baisse de 14 % depuis début octobre.

Le prix APE est en territoire extrêmement survendu sur l’indice de force relative tandis que le volume se déverse sur le marché.

L’invalidation de la thèse baissière peut se produire si les traders reconquièrent 6,35 $.

Le prix ApeCoin connaît une forte vente qui ne devrait pas se terminer bientôt. Des niveaux clés ont été définis.

Baisse du prix de l’ApeCoin

Le prix de l’ApeCoin est actuellement en baisse de 14 % pour le mois d’octobre. Le jeton basé sur Ethereum a connu une forte baisse au début de la deuxième semaine de négociation d’octobre, les baissiers ayant rejeté le mouvement à la hausse de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours. Sur la base du fort rejet, si le prix de l’ApeCoin ne se rétablit pas rapidement, un événement de balayage des plus bas sera imminent.

Le prix APE est actuellement aux enchères à 4,68 $. Les baissiers ont franchi avec succès la limite de support sur l’indice de force relative. Alors que l’indicateur descend en territoire extrêmement survendu, un afflux de volume baissier est repéré sur le graphique de 8 heures. En combinant ces deux facteurs, le prix APE devrait encore baisser, avec le plus bas de septembre à 4,29 $ et le plus bas du 15 juin à 3,12 $ comme cibles clés.

Graphique APE/USDT sur 8 heures

L’invalidation de la thèse baissière peut se produire si les haussiers reconquièrent le plus haut de 6,35 $ produit le 22 septembre. La rupture de ce dernier pourrait déclencher une frénésie d’achat ciblant des niveaux de liquidité proches de 10 $. Une telle décision entraînerait une augmentation de 100 % par rapport au prix actuel de l’ApeCoin.

