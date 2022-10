Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : le début d’une baisse plus importante | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin chute fortement au cours de la deuxième semaine d’octobre.

Le prix d’Ethereum laisse entrevoir une nouvelle baisse dans les prochains jours.

Le prix XRP de Ripple pourrait produire un rallye de tendance haussière avant qu’une nouvelle baisse ne se produise.

Le marché de la cryptomonnaie descend en chute libre. À l’heure actuelle, sauter sur le marché pour rebondir pourrait entraîner des pertes douloureuses. Des niveaux clés ont été identifiés pour estimer où le déclin de la crypto-monnaie peut se stabiliser

Le prix du Bitcoin a de la place pour chuter

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 19 100 $. Les baissiers ont franchi la moyenne mobile simple (SMA) de 21 jours pour commencer la deuxième semaine d’octobre. La perte de support de l’indicateur clé suggère que la baisse actuelle de 8 % n’est que le début de ce qui est à venir.

Le prix du Bitcoin est tombé en territoire extrêmement survendu sur l’indice de force relative (RSI). L’indicateur suggère qu’il y aura des rebonds pour les scalpers à contre-tendance, mais les pompes seront probablement de courte durée. Un recul dans les moyennes mobiles récemment franchies près de la zone de 19 300 $ s’est récemment produit, et les baissiers ont produit un fort rejet. Si les conditions du marché persistent, le niveau de support de 19 000 $ s’effondrera dans les prochains jours.

Les traders pourraient envisager de rester avec la tendance baissière jusqu’à nouvel ordre. Le prix du BTC pourrait continuer à baisser, avec des objectifs clés à 18 700 $ et les plus bas de l’été à 17 500 $.

L’invalidation la plus sûre des perspectives baissières est une cassure au-dessus du plus haut de septembre à 22 800 $. Si les haussiers peuvent reconquérir cette barrière, un rallye supplémentaire pourrait se produire et proposer une tentative de retirer des liquidités au-dessus du plus haut d’août à 25 214 $. Une telle décision entraînerait une augmentation de 30% par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Graphique BTC/USD sur 8 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix de l’Ethereum chute fort

Le prix de l’Ethereum a chuté de 5 % depuis le week-end, faisant baisser la valeur marchande totale de 8 % depuis début octobre. Lundi, les baissiers ont produit la baisse de style sou d’Eiffel, donnant peu de chance aux traders piégés de soulager leurs positions perdantes. Comme Bitcoin, le contrat intelligent décentralisé a également été rejeté de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours (EMA).

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 279 $. Le RSI est également tombé dans des conditions extrêmement survendues signalant une force baissière. Cependant, la baisse relève d’un volume relativement faible par rapport à la précédente. Pourtant, la nature abrupte de la baisse suggère que les traders ne sont qu’à mi-chemin des niveaux dignes de rebond. Si les conditions du marché persistent, une chute vers 1 220 $ se produira dans les prochains jours.

Cette thèse reste baissière tant que le creux de swing récemment établi à 1 336 $ reste intact. Si les traders cassent ce niveau, une pompe supplémentaire vers 1 362 $ est susceptible de se produire. Une telle décision entraînerait une augmentation de 7% par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Graphique minimum ETH/USDT sur 8 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix de l’ondulation retombe à 0,51 $

Le prix du XRP de Ripple a baissé de 10 % depuis qu’il a atteint 0,54 $ au cours du week-end. La forte baisse montre une légère augmentation du volume, mais reste inférieure à la précédente tendance haussière. Cela suggère que les traders s’essoufflent, mais qu’ils pourraient avoir encore un mouvement à la hausse à produire dans les prochains jours.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,49 $. Le jeton de remise numérique a trouvé le support du SMA de 21 jours et s’enroule juste en dessous de l’EMA de 8 jours. Le RSI est maintenant de retour au-dessus du territoire de support après être tombé dans des conditions de survente. Il y a un signal caché de divergence haussière qui montre que le creux actuel de 0,48 $ est plus survendu que le creux du 3 octobre à 0,44 $. La différence de 0,04 $ du RSI pourrait créer une fourchette favorable pour les day traders sur le cuir chevelu. En fin de compte, placer un short à l’heure actuelle serait très risqué pour ces raisons.

Les traders devraient être à l’affût d’un retour à 0,51 $ dans les prochains jours. Un afflux de volume entrant sur le marché sans franchir de nouveaux sommets pourrait créer des conditions favorables pour que les traders écartés entrent sur le marché. L’invalidation de la thèse haussière ciblant 0,51 $ repose sur une cassure du creux de 0,44 $. À l’inverse, l’idée commerciale baissière exige que le swing le plus élevé à 0,56 $ reste non étiqueté.

Graphique XRP/USDT sur 2 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security