Le prix CRO affiche le signal d’achat alors que Crypto.com fait appel à Transak pour Visa, Google Pay Services | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com approche de la fin d’un retracement prolongé à partir de 0,1250 $.

Crypto.com étend l’adoption de CRO suite à un partenariat stratégique avec Transak pour les paiements Visa et Google Pay.

La reprise des prix des CRO est en vue sur la base d’un signal d’achat de l’indicateur séquentiel TD.

Le prix de Crypto.com semble épuiser sa tendance à la baisse à la suite du rejet de ses sommets de septembre autour de 0,1250 $. Le jeton d’échange natif frôlera probablement ses creux de juin avant d’envisager un revirement haussier. Les investisseurs marginalisés envisageant de détenir des CRO pourraient trouver le jeton relativement réduit, provoquant ainsi un mouvement important vers le nord.

Crypto.com annonce un partenariat stratégique avec Transak

Transak, une plate-forme conçue pour prendre en charge les applications Web3, s’est associée à Crypto.com pour fournir aux utilisateurs de ce dernier des services de paiement tels que Visa et Google Pay. Mardi, Crypto.com a annoncé le développement via Twitter, soulignant que les virements bancaires en dehors des États-Unis sont pris en charge.

Quelle est la prochaine étape pour le prix CRO ?

Le prix de Crypto.com envisage un mouvement haussier, mais d’abord, il pourrait glisser pour tester les plus bas de juin à 0,0987 $. Les investisseurs peuvent considérer ce domaine comme une position d’entrée appropriée, en particulier avec la métrique en chaîne MVRV (valeur de marché réalisée) de Santiment tombant à -5,11%.

Une lecture MVRV inférieure à la ligne moyenne (0%) suggère que le prix de Crypto.com est sous-évalué. Les investisseurs ont tendance à acheter lorsque cette mesure plonge davantage dans le négatif et à vendre lorsqu’elle s’élève au-dessus de la ligne moyenne. Par conséquent, une inversion de tendance haussière peut se produire du point de vue fondamental et technique.

Graphique MVRV de Crypto.com

Les perspectives optimistes des prix de Crypto.com reposent sur un signal d’achat présenté par l’indicateur séquentiel TD. La formation d’un chandelier rouge neuf révèle que la course du marché baissier perd de son élan – une situation que les haussiers pourraient saisir pour prendre le contrôle et déterminer la prochaine direction du prix CRO.

Graphique CRO/USD sur quatre heures

Cependant, il est conseillé aux traders d’activer leurs ordres d’achat lorsque le prix du CRO change de direction au nord de son support à 0,1250 $. Le plus bas des sixième et septième bougies du décompte devrait clôturer en dessous du plus bas des huitième et neuvième barres pour valider le rebond haussier.