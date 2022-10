XRPArmy fait la guerre à Charles Hoskinson dans le cadre du procès SEC contre Ripple | Cryptomonnaie

La juge Analisa Torres a ordonné la publication du discours de l’ancien responsable de la SEC William Hinman et des documents connexes.

Le régulateur américain Securities and Exchange Commission (SEC) et le géant du paiement Ripple doivent soumettre tous les dossiers liés au jugement sommaire de l’opposition d’ici le 18 octobre.

XRPArmy a lancé une guerre sur Twitter avec le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, critiquant les commentaires de l’exécutif sur Ripple et le procès.

Le régulateur américain SEC et Ripple sont entraînés dans une bataille juridique prolongée sur le statut du XRP, sécurité ou non. La communauté XRP a applaudi la décision du juge Torres concernant la publication d’anciens documents Hinman. XRPArmy a critiqué Charles Hoskinson pour ses commentaires sur Ripple.

Mise à jour du procès SEC contre Ripple

Les dates clés du procès SEC contre Ripple sont fixées et les deux parties sont prêtes pour la bataille juridique prolongée. Le 18 octobre, le régulateur américain et le géant du paiement devraient déposer tous les documents relatifs aux oppositions au jugement sommaire sous scellés. Ce dépôt comprendrait des mémoires et des pièces justificatives.

Le 20 octobre, les parties se réuniraient et se concerteraient pour identifier les expurgations demandées par chaque camp dans les mémoires de l’opposition. Le 24 octobre est la date clé du procès SEC contre Ripple, car les deux parties déposent publiquement des versions expurgées des mémoires d’opposition à cette date.

XRPArmy critique Charles Hoskinson de Cardano pour ses commentaires

Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, a partagé son point de vue critiquant Ripple, lié au procès de la SEC. Hoskinson a clarifié sa position sur la question et a mentionné que contrairement à la croyance répandue dans le régulateur des valeurs mobilières, c’est après Ripple et le jeton XRP qui lui est affilié non pas à cause de la corruption au sein de la SEC mais en raison du manque de clarté, souhaitant contrôler l’ensemble de la crypto sphère. Il a également tweeté récemment qu’il pensait que le XRP devrait être réglementé comme une marchandise par la CFTC, et non par la SEC.

Chris Larsen, co-fondateur de Ripple et ancien PDG, a exprimé son support à Hoskinson et à ses déclarations. Malgré le support des dirigeants de Ripple, XRPArmy critique les commentaires de Hoskinson.

Prédiction de prix XRP

Les analystes ont évalué la tendance des prix XRP et identifié une forte résistance au niveau de 0,55 $. L’altcoin n’a pas réussi à dépasser ce niveau et NFTMystic_, analyste crypto et trader, pense que le prix du XRP pourrait continuer à se négocier en dessous du niveau de 0,55 $ à court terme.

Tableau des prix XRP-USD