Pourquoi Polygon, IMPT et TAMA font partie des 5 meilleurs cryptos qui peuvent x50 d’ici 2023 | Cryptomonnaie

On observe occasionnellement quelques jetons en tête de liste des tendances des crypto-monnaies à racheter parmi les milliers de crypto-monnaies disponibles sur le marché. Ces listes sont souvent le résultat d’une analyse approfondie par des analystes de la performance du projet et des prédictions de prix.

Ces cryptos à la mode en ce moment incluent, entre autres, IMPT, Polygon et AMP. Vous apprendrez pourquoi ces projets sont en demande dans cet article et pourquoi vous voudrez peut-être en profiter.

5 cryptos les plus tendances en ce moment

Ces 5, sur les tonnes de Cryptos sur le marché, sont à la mode en raison de leurs meilleures performances ces derniers temps.

IMPT.io (IMPT) – dernier projet Web3 pour la réduction de l’empreinte carbone Tamadoge (TAMA) – pièce de mème utilitaire la plus tendance Polygon – jeton très prometteur pour l’année à venir AMP – jeton basé sur Ethereum à grande vitesse AVA – la plateforme de réservation de voyages la plus performante

Trending Cryptos en ce moment – un examen complet

Pour étancher votre curiosité à propos des cryptos les plus tendances en ce moment, après des recherches approfondies, nous avons rassemblé des critiques des cryptos les plus performants pour guider votre investissement.

Impt.io (IMPT) – dernier projet Web3 pour la réduction de l’empreinte carbone

Avec le lancement récent de la phase 1 de sa prévente, IMPT est actuellement la crypto-monnaie la plus tendance. Cependant, ce projet innovant est plus qu’un simple jeton qui peut être échangé. L’objectif principal de l’IMPT est de lutter contre le changement climatique en mettant en œuvre un programme de réduction des émissions de carbone.

Les investisseurs peuvent réduire leur empreinte carbone en gagnant des crédits carbone grâce à des jetons qui peuvent être achetés ou gagnés. Ensuite, vous pouvez utiliser vos jetons pour effectuer des achats auprès d’entreprises vertes soigneusement contrôlées et auditées.

Avec un accord pour faire plus pour lutter contre le problème climatique actuel, ce projet zéro carbone a déjà noué des relations avec des milliers d’entreprises et de marques de premier plan. IMPT est le jeton officiel du projet Impt.io et est actuellement à la mode pour sa prévente en cours. La prévente, qui a rapporté plus de 150 000 $ le jour de son ouverture, s’élève maintenant à plus de 2,8 millions de dollars. L’étape 1 en cours de la prévente est à 0,018 $ et se poursuivra jusqu’au 25 novembre, à moins qu’elle ne soit épuisée. L’étape 2 commencera immédiatement à 0,023.

L’un des meilleurs nouveaux projets de crypto-monnaie dans lesquels investir en ce moment est IMPT, qui développe un projet pour résoudre l’un des problèmes les plus graves du 21e siècle, tandis que de nombreux autres nouveaux projets ne parviennent pas à offrir une véritable utilité dans le monde réel.

Les perspectives d’investissement d’IMPT sont excellentes, le poussant également dans la liste des Cryptos à acheter maintenant.

Tamadoge (TAMA) – pièce de mème utilitaire la plus tendance

L’une des monnaies mèmes dont on parle le plus en 2022 est Tamadoge (TAMA), un jeton mème de pointe qui est récemment entré dans l’écosystème Doge. Les utilisateurs peuvent créer, élever, soigner et s’engager dans des combats avec des animaux de compagnie Tamadoge sur la plate-forme virtuelle connue sous le nom de Tamaverse. TAMA, le jeton natif du réseau basé sur Ethereum, est désormais disponible sur OKX, une plate-forme mondiale d’échange de crypto-monnaie avec plus de 20 millions d’utilisateurs. MEXC et LBANK ont également inscrit TAMA le 5 octobre, augmentant encore le prix du jeton.

Puisque Tamadoge est une pièce utilitaire, ses créateurs la voient comme la dogecoin du futur. Il y aura une offre de deux milliards de jetons pour Tamadoge (TAMA). Avant les cotations DEX, 50% du montant total était rendu accessible au public pour la prévente. Les 30 % restants seront répartis sur les dix années suivantes et utilisés pour maintenir le projet.

La prévente de TAMA s’est terminée il y a longtemps, et ce fut un énorme succès. Depuis, les investisseurs recherchent plus de goodies du jeton miracle. Selon le site officiel du projet, une collection complète de NFT ultra-rares Tamadoge est désormais disponible sur opensea. La vente aux enchères a commencé le 6 octobre et devrait durer 7 jours.

Aujourd’hui, selon CoinMarketCap, Tamadoge se négocie à 0,04 $, une augmentation impressionnante par rapport à son prix de prévente de 0,01 $.

Polygon – jeton très prometteur pour l’année à venir

Le réseau Polygon vise à résoudre les problèmes de blockchain Ethereum, notamment les coûts de transaction élevés et la congestion du réseau tout en maintenant la sécurité. Le projet vise à résoudre les problèmes d’évolutivité que de nombreuses blockchains ont pour promouvoir l’utilisation généralisée des crypto-monnaies.

MATIC est le jeton natif du réseau Polygon et est utilisé pour assurer la croissance sur l’ensemble du réseau Polygon. Les utilisateurs peuvent jalonner et payer des transactions avec MATIC. Le jeton MATIC a été répertorié sur les principaux échanges comme Binance, OKX et Bybit.

Polygon est sur la table des tendances en raison de son mystérieux mouvement de prix depuis son lancement en 2017. Malgré la saison actuelle des baisses sur le marché de la cryptomonnaie, Polygon a réussi à garder la tête hors de l’eau. Polygon est actuellement à la mode car les analystes ont prédit un mouvement à la hausse du jeton d’ici la fin de cette année et au-delà. Aujourd’hui, Polygon se négocie à 0,828 $, qui devrait atteindre 0,95 $ d’ici décembre.

AMP – jeton basé sur Ethereum à grande vitesse

Le jeton collatéral du réseau Flexa, AMP, a été initialement présenté en septembre 2020 et est basé sur Ethereum. Grâce à AMP, qui a accéléré les délais de transaction, les autorisations de paiement instantanées sont désormais disponibles. C’est le privilège de l’utilisateur de miser et de garantir toute forme d’échange de valeur, y compris les paiements numériques, les échanges de devises fiduciaires, les distributions de prêts, les ventes de biens immobiliers, etc. Les transactions sont garanties par un processus connu sous le nom de jalonnement.

Le fait que ce protocole garantisse la liquidité et des vitesses de transaction ultra-rapides sur le réseau est une caractéristique clé. Cette caractéristique notable le distingue des autres protocoles de financement décentralisé basés sur Ethereum et crée un large éventail d’opportunités minières.

Outre sa capacité exceptionnelle de sécurité des transactions, AMP est à la mode en raison de son adoption généralisée. La plate-forme Flexa est actuellement utilisée par plus de 41 000 marchands américains et canadiens pour gérer les transactions en ligne. Avec une capitalisation boursière d’environ 210 millions de dollars, AMP dispose d’une offre en circulation de 42,3 milliards de dollars et d’un maximum d’environ 99 milliards de dollars. Étant donné que cette nouvelle crypto-monnaie coûte 0,049 $ au moment d’écrire ces lignes, vous voudrez peut-être envisager d’investir.

AVA – la plateforme de réservation de voyages la plus performante

Travala.com (AVA) est une autre tendance Crypto en ce moment. Avec plus de 2 000 000 d’hôtels et de chambres dans 230 pays à des tarifs inférieurs à ceux des sites de réservation de voyages traditionnels, Travala.com, fondée en 2017, se targue d’être la première plateforme de réservation de voyages basée sur la blockchain.

AVA, la crypto-monnaie native de Travala.com, est un jeton basé sur Binance Chain conçu à diverses fins, y compris les paiements, les remises, les récompenses de fidélité, le paiement de remises, servant de réserve de valeur, et bien d’autres.

La mission de Travala.com est de construire une technologie de voyage open source, de fournir des transactions peer-to-peer résistantes à la censure et d’aligner la réservation de voyages sur les principes de la technologie décentralisée.

Actuellement, AVA dispose d’un approvisionnement en circulation de 51,94 M sur l’approvisionnement maximum de 61,01 M. Aujourd’hui, le 10 octobre 2022, une unité d’AVA coûte 0,75 $, avec une capitalisation boursière de 38,86 $.

Conclusion

De nombreuses crypto-monnaies se cachent sous les projecteurs de la communauté, mais nous avons pu vous proposer les plus impressionnantes. Ces jetons sont la tendance de la communauté crypto en ce moment, et le buzz est suffisamment important pour susciter des actions de la part des investisseurs. Les prédictions de prix de ces jetons sont impressionnantes et vous pourriez y investir beaucoup.

