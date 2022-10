JUST IN: Le géant de la cryptomonnaie Coinbase est autorisé à opérer à Singapour, un mouvement majeur pour COIN | Cryptomonnaie

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a délivré l’approbation de principe du géant de la cryptomonnaie Coinbase pour fonctionner en tant que fournisseur d’actifs numériques.

Coinbase a acquis cette licence en vertu de la loi sur les services de paiement et s’est solidement implanté dans la région prisée des investisseurs institutionnels.

COIN, le stock symbolisé de Coinbase n’a connu aucun mouvement majeur de prix après que le géant de la cryptomonnaie a franchi une étape importante.

Coinbase a franchi une étape clé en obtenant une licence de la banque centrale de Singapour pour opérer en tant que fournisseur d’actifs numériques. Fin 2021, le plus grand échange au monde en volume, Binance s’était retiré de Singapour après avoir retiré sa demande de licence de jeton de paiement numérique.

Coinbase sous licence de l’Autorité monétaire de Singapour

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS), la banque centrale de Singapour, a accordé à Coinbase l’approbation principale d’une licence DPT pour opérer dans le pays. Le géant de la cryptomonnaie l’a annoncé dans un communiqué de presse. Jusqu’à présent, la banque centrale de Singapour a délivré un total de dix-sept approbations et licences de principe en vertu de la loi sur les services de paiement.

Coinbase compte actuellement 100 employés à Singapour. L’échange travaillait avec le gouvernement singapourien par le biais de groupes communautaires Web3 locaux tels que l’Association of Crypto Currency Enterprises and Start-ups Singapore (ACCESS) et la Singapore Fintech Association (SFA).

Hassan Ahmed, le PDG de Coinbase Singapore a déclaré à Cointelegraph dans une interview,

Singapour est un marché institutionnel clé pour l’échange en Asie, car les entreprises continuent de s’y intéresser et de s’y exposer.

Coinbase fournissait des services de plateformes institutionnelles sous exemption du MAS et la bourse cherche maintenant à s’associer à des plateformes locales et à étendre ses capacités fiat avec sa nouvelle approbation pour fournir des services de jeton de paiement numérique.

Coinbase a l’intention de se développer en Asie du Sud-Est, la délivrance de la licence est donc le bon premier pas dans cette direction.

Crypto.com contre Coinbase

Crypto.com est un important échange de crypto à Singapour. La plateforme a été la première à recueillir un signal vert des régulateurs singapouriens. La communauté crypto a été surprise car il est difficile pour les principaux échanges et plates-formes de crypto-monnaie de fonctionner à Singapour.

Les normes de l’Autorité monétaire de Singapour sont strictes, elle est motivée par l’effondrement des prêteurs et des plateformes de cryptomonnaie, notamment l’implosion LUNA-UST de Terra et l’effondrement de Three Arrows Capital.

Le prix du COIN reste largement inchangé malgré l’annonce de l’expansion de Coinbase à Singapour.