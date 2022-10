Ripple noue de nouveaux partenariats en France et en Suède malgré le marché baissier de la crypto | Cryptomonnaie

La société de paiement en crypto-monnaie Ripple Labs a formé de nouveaux partenariats en France et en Suède, poursuivant sa marche vers l’Europe malgré le gel hivernal actuel qui enveloppe une grande partie de l’industrie de la cryptomonnaie.

Ripple a signé des accords pour son système de «liquidité à la demande» avec Lemonway, un fournisseur de paiements réglementés basé à Paris pour les marchés en ligne, et le fournisseur suédois de transfert d’argent Xbaht, qui se concentre sur les paiements entre la Suède et la Thaïlande. RippleNet, la collection de banques et de fournisseurs de paiement qui ont signé pour utiliser le réseau blockchain de Ripple pour les paiements internationaux, a enregistré un volume de paiement de plus de 15 milliards de dollars par an, a indiqué la société dans un communiqué de presse.

Alors que la plupart des entreprises de cryptomonnaie ont du mal à rester à flot, Ripple semble être en mauvaise santé, promettant d’ajouter plus de 300 employés cette année, un objectif d’embauche en passe d’être atteint d’ici la fin de l’année, selon le directeur général de Ripple pour le Royaume-Uni et l’Europe. , Sendi Young. Ripple encercle également des actifs à gagner dans le cadre de la vente aux enchères actuelle de Celsius Network, qui comprend la plate-forme de garde GK8.

« Ce n’est pas agréable de voir d’autres entreprises dans une situation difficile dans cet environnement de marché, mais nous nous trouvons en pleine croissance et nous sommes également bien financés », a déclaré Young dans une interview. « Nous examinons de manière opportuniste certaines opportunités d’investissement stratégiques. »

Bien qu’il ne s’agisse que d’une facette du système financier, les paiements couvrent de nombreux domaines différents tels que les paiements transfrontaliers, nationaux et le commerce de détail, a déclaré Young. Un cas d’utilisation spécifique peut signifier s’appuyer sur une solution cryptomonnaie particulière, a-t-elle ajouté.

« Je crois certainement en un avenir où de nombreuses crypto-monnaies seront couramment utilisées, ainsi que certaines monnaies numériques de la banque centrale, probablement des pièces stables et tout le reste », a déclaré Young. « Ces différentes façons de conserver la valeur deviendront interchangeables et il y aura différents cas d’utilisation pour chacun d’entre eux. »