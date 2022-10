Le prix Polkadot est à la limite, un léger vent baissier pourrait déclencher une chute de 20 % | Cryptomonnaie

L’action des prix Polkadot entre le 10 septembre et le 10 octobre a créé un drapeau baissier.

Le modèle prévoit un effondrement de 21 % à 4,88 $ sur la répartition du niveau de support de 6,19 $.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 6,48 $ invalidera le theiss baissier pour le DOT.

Le prix de Polkadot montre un modèle de continuation baissier à part entière qui pourrait déclencher une forte baisse si les acheteurs n’interviennent pas. Si, comme prévu, les haussiers n’interviennent pas, les investisseurs devraient se préparer à une forte correction du DOT.

Prix ​​Polkadot à la croisée des chemins

Le prix de Polkadot a connu un retracement de 21 % entre le 10 et le 13 septembre, ce qui l’a poussé d’un sommet de 7,77 $ à un creux de 6,19 $. Suite à cette impulsion baissière soudaine, une période de stagnation a commencé qui a vu le DOT se consolider et former un motif rectangulaire latéral.

Dans l’ensemble, l’activité de marché décrite ci-dessus décrit un «drapeau baissier», avec le ralentissement initial comme mât et la consolidation qui a suivi le drapeau. Cette formation technique suggère une poursuite de la tendance baissière avec 21 % à gagner si la base du drapeau à environ 6,19 $ est franchie.

Cet objectif pessimiste est déterminé en ajoutant la hauteur du mât au point de cassure et en l’extrapolant vers le bas – l’objectif final éventuel pour le prix Polkadot est en fait inférieur, à 4,88 $.

Nonobstant ces objectifs idéalisés, les investisseurs doivent surveiller de près le niveau de support de 5,40 $, où les acheteurs ont la possibilité d’intervenir et de tenter un renversement.

Graphique DOT/USDT sur 1 jour

Indépendamment de la tendance baissière perceptible sur les graphiques, les investisseurs doivent garder un œil attentif sur le prix du Bitcoin, qui dictera où le prix de Polkadot se dirigera ensuite. Étant donné que BTC dégage également une configuration potentiellement baissière, les acteurs du marché doivent faire preuve de prudence.

À tout hasard, le prix du Bitcoin déclenche un renversement, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que la plupart des altcoins, y compris le prix de Polkadot, suivent ses traces. Dans un tel cas, un chandelier quotidien clôturant au-dessus de 6,48 $ créera un plus haut plus élevé et invalidera le theiss baissier pour le DOT.

Ce mouvement pourrait se transformer en rallye si les traders font un retour en force et maintiennent leur élan. Une telle situation pourrait voir le DOT retester le niveau de résistance de 6,86 $.