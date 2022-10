La chute des actions démoralise les acheteurs de crypto | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin perd 1,9% au cours des dernières 24 heures, retombant à 19 000 dollars dans un contexte de baisse des indices boursiers et de renforcement du dollar américain. Le BTCUSD est revenu aux plus bas de lundi dernier et teste l’extrémité inférieure de la fourchette de négociation, où il y a eu de nombreux renversements à la hausse au cours des quatre derniers mois.

En théorie, les traders ont une meilleure chance cette fois, car le marché de la crypto-monnaie a subi une consolidation prolongée, cessant d’être localement survendu. Cela dit, l’indice Nasdaq avait mis à jour plus de deux ans du jour au lendemain, ce qui pourrait démoraliser davantage les chasseurs de bonnes affaires crypto.

Selon CoinShares, les investissements dans les fonds cryptomonnaies ont diminué la semaine dernière après trois semaines de petites entrées. Les sorties se sont élevées à 5 M$. Les investissements en Bitcoin ont augmenté de 12 millions de dollars. Les investissements dans des fonds permettant des shorts sur le bitcoin ont chuté d’un record de 15 millions de dollars. Les volumes d’échanges restent historiquement bas ; les investisseurs attendent des signaux indiquant que la Fed est prête à revoir sa politique monétaire belliciste, a noté CoinShares.

Contexte de l’actualité

La difficulté de minage de la première crypto-monnaie a établi un nouveau record à 35,61T après un nouveau recalcul. L’augmentation de 13,55 % d’un coup a été la plus importante depuis mai 2021. Selon Glassnode, le taux de hachage du réseau (lissé par la moyenne mobile sur 7 jours) est proche du record de 257,9 EH/s enregistré le 6 octobre.

Selon Santiment, les crypto-baleines ont augmenté leur investissement dans la première crypto-monnaie de 46 200 BTC au cours des deux dernières semaines.

Le milliardaire et fondateur du fonds spéculatif Tudor Investment, Paul Tudor Jones, a déclaré qu’il continuait de détenir ses investissements dans la première crypto-monnaie en raison des politiques de la Fed.